La inflación en España sube al 3,4% en marzo, impulsada por los combustibles

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en España aumentó al 3,4% en marzo, impulsado principalmente por el alza de los combustibles debido al conflicto en Oriente Próximo. Este es el mayor incremento desde junio de 2022. La inflación subyacente también subió.

El Índice de Precios de Consumo ( IPC ) experimentó un notable aumento en marzo, marcando un incremento significativo en la tasa interanual que alcanzó el 3,4%. Este repunte, equivalente a un aumento de 1,1 puntos porcentuales, representa el mayor incremento desde junio de 2022, es decir, en casi cuatro años.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos definitivos que revelaron una ligera corrección respecto a las estimaciones iniciales, con una elevación de una décima respecto a lo avanzado a finales del mes anterior. Este aumento de la inflación se produjo tras un periodo de estabilidad en febrero, situando la tasa actual como la más alta desde junio de 2024.

El principal impulsor de este incremento fue el alza en los precios de los combustibles, consecuencia directa del conflicto en Oriente Próximo. El gasóleo experimentó un aumento del 17,9%, mientras que la gasolina se encareció un 4,8%. Además, otros factores contribuyeron, como el menor descenso de la electricidad y el aumento de los precios del gasóleo para calefacción, así como el incremento en el sector del vestido y el calzado debido al inicio de la temporada primavera-verano.

El transporte también jugó un papel crucial, con un aumento significativo en su tasa anual, impulsado por el encarecimiento de los combustibles. Por otra parte, el grupo de vivienda mostró un aumento en su variación anual, influenciado por los precios de la electricidad y los combustibles líquidos, mientras que el sector del vestido y el calzado experimentó un alza considerable debido a la nueva temporada.

El análisis detallado del INE revela una serie de dinámicas contrapuestas dentro del conjunto de bienes y servicios. Si bien la inflación general subió, algunos sectores experimentaron una moderación. La inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se redujo en cinco décimas, situándose en el 2,7%, un mínimo de los últimos seis meses, impulsado principalmente por la bajada de precios en las frutas frescas y los huevos.

En contraste, la inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, también experimentó un alza, alcanzando el 2,7%, dos décimas más de lo estimado previamente, y superando los datos de febrero. Este dato posiciona a la inflación subyacente en su punto más alto desde junio de 2024, aunque aún se mantiene por debajo del índice general.

El impacto de las medidas gubernamentales, como la rebaja de impuestos a los carburantes, incluida en el paquete anticrisis, sólo se notó en la última semana del mes, según el INE. El gobierno subraya que su plan de respuesta, aprobado en el Congreso, busca mitigar los efectos del conflicto en la inflación y el poder adquisitivo. Si bien las medidas fiscales ya se notan en los surtidores, las cotizaciones internacionales continúan ejerciendo presión al alza.

En cuanto a los bienes y servicios específicos, la recogida de basuras lideró la lista de los que más subieron, con un incremento del 28,5%, impulsado por la nueva Ley de Residuos. Le siguieron la joyería y relojes de pulsera, con un aumento del 27,9%, y el transporte combinado de pasajeros, con un 26,5%. Los combustibles líquidos también experimentaron un alza significativa, del 22,9%. En el ámbito de los alimentos, los huevos, las legumbres verdes, las hortalizas y las bayas frescas registraron aumentos notables. Por otro lado, las frutas tropicales, los aceites vegetales y los hidrocarburos licuados fueron los productos que más se abarataron.

La divergencia en los precios dentro de diferentes sectores ilustra la complejidad de la inflación y sus múltiples causas. El gobierno, a través de su paquete anticrisis, busca atenuar los efectos del contexto internacional y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. La situación económica continúa siendo objeto de un seguimiento constante, con el objetivo de comprender y abordar las diversas dinámicas que impactan en los precios y en la economía nacional. La incertidumbre global, sumada a factores internos, sigue siendo un desafío clave en la gestión económica del país.





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IPC Inflación Combustibles Economía Española INE Precios Gasolina Gasóleo Crisis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Ministerio de Consumo multa a Alquiler Seguro por prácticas abusivasEl Ministerio de Consumo sanciona a Alquiler Seguro con 3,6 millones de euros por obligar a inquilinos a contratar servicios, como el Servicio de Atención al Inquilino, para poder alquilar viviendas. La empresa recurrirá la sanción mientras que el Sindicato de Inquilinas planea una huelga. Se denuncian prácticas como exigir seguros de vida y altos requisitos de ingresos.

Read more »

El Euríbor y su Impacto en el Consumo: Análisis de CaixaBank y Perspectivas FuturasAnálisis de CaixaBank sobre la influencia del euríbor en el consumo de los hogares con hipotecas variables. Se examinan los efectos de las fluctuaciones del índice en el gasto y se ofrecen previsiones sobre la evolución futura del euríbor.

Read more »

Precio Gasolina hoy, 13 de abril, en España: Consulte los precios en las principales ciudadesLos precios de la gasolina y diésel cambian significativamente a lo largo del territorio nacional y a diario debido a una compleja variedad de factores internos y externos. El...

Read more »

Precio Gasolina hoy, 13 de abril, en España: Consulte los precios en las principales ciudadesLos precios de la gasolina y diésel cambian significativamente a lo largo del territorio nacional y a diario debido a una compleja variedad de factores internos y externos. El...

Read more »

Unicaja analiza una operación en consumo con WiZinkRedactor de banca y finanzas en Expansión desde junio de 2024. Graduado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Inició su carrera en distintos diarios digitales, todos económicos, en los que informó sobre banca, Bolsa, criptomonedas y macroeconomía.

Read more »

La inflación sube al 3,4% en marzo impulsada por los carburantes y la guerra en Oriente MedioEl índice de precios al consumo (IPC) se sitúa en el 3,4% en marzo, influenciado por el aumento de los precios de los carburantes debido a la guerra en Oriente Medio. El Gobierno confía en que las medidas anticrisis mitiguen el impacto a largo plazo. Se resalta el papel de las energías renovables como 'escudo' frente a la crisis.

Read more »