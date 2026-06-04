La Infantería de Marina de Estados Unidos dice adiós al AV-8B Harrier II

El AV-8B Harrier II, el avión de despegue y aterrizaje vertical de la Infantería de Marina de Estados Unidos, ha sido retirado del servicio después de 55 años de servicio. El Harrier ha sido un ícono de la aviación de los marines y ha participado en varios conflictos, incluyendo la guerra de Iraq y la lucha contra ISIS en Medio Oriente.

La Infantería de Marina de Estados Unidos ha dicho adiós al AV-8B Harrier II, el avión de despegue y aterrizaje vertical que ha sido un ícono de la aviación de los marines durante 55 años.

El teniente coronel John B. Cumbie, comandante del Escuadrón de Ataque de Infantería de Marina 223, celebró la ceremonia de despedida para la última unidad estadounidense en volar el Harrier. Cerca de 5.000 personas en la base aérea de la Infantería de Marina de Cherry Point, en Carolina del Norte, observaron cómo los aviones exhibían las capacidades que los hicieron famosos, incluyendo la capacidad de mantenerse en vuelo estacionario, despegar y aterrizar verticalmente.

Los Harrier están propulsados por un único motor turbofán, cuyo empuje se distribuye a través de cuatro toberas que pueden girar desde la posición horizontal hasta la vertical. Esta capacidad les permitió a los aviones operar desde lugares sin pistas de aterrizaje o desde las cubiertas de los buques de asalto anfibio de la Marina estadounidense, lo que significaba que podían mantenerse más cerca del combate real que otros aviones de combate que operaban desde bases aéreas o aeropuertos con pistas de aterrizaje completas.

El Harrier ha participado en conflictos como las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto; la campaña de la OTAN de 1999 contra la antigua Yugoslavia; la guerra de Afganistán; la guerra de Iraq; la intervención de 2011, en Libia; la lucha contra ISIS en todo Medio Oriente; y, más recientemente, en el mar Caribe como parte de la flotilla estadounidense que operaba frente a las costas de Venezuela antes de la captura de Nicolás Maduro, en enero. El Harrier no necesitaba un aeródromo, declaró el teniente coronel retirado de la Infantería de Marina, Mike Rountree, antiguo piloto de Harrier.

Lo único que hacía falta era un infante de Marina pilotándolo y unos pocos miembros de la tripulación de apoyo para repostar combustible y cargar las armas en lugares de aterrizaje rudimentarios, dijo. Según el museo de aviación Wings Over the Rockies, los aviones cuentan con seis soportes bajo las alas para bombas o cohetes, así como un cañón de 25 milímetros con capacidad para disparar 300 proyectiles.

Con su carga completa, un Harrier transporta más potencia de fuego que un bombardero B-17 Flying Fortress de la Segunda Guerra Mundial, afirma la página web del museo. Los aviones AV-8B Harrier II de la Infantería de Marina se exhiben frente a una multitud en la base aérea Cherry Point, el 3 de junio de 2026.

La Infantería de Marina llegó a operar alrededor de 280 Harriers, que están cediendo su lugar al F-35B, la versión de despegue y aterrizaje vertical del avión de combate furtivo, que cuesta alrededor de US$ 110 millones cada uno. Infantes de Marina colocan calzos y cadenas en un F-35B Lightning II durante las prácticas de aterrizaje en cubierta a bordo del buque de asalto anfibio de clase Wasp USS Kearsarge, el 13 de mayo de 2026





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