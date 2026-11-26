La hermana de Felipe VI, como presidenta de honor de la asociación de capellanes taurinos, asistió a la Audiencia General en la Plaza de San Pedro junto a John Elkann.

La hermana de Felipe VI, conocida como la duquesa de Lugo, mantuvo un encuentro personal con el líder de la Iglesia Católica en Roma durante la tarde del miércoles 25 de noviembre. Este encuentro tuvo lugar en la emblemática Plaza de San Pedro, justo después de concluir la tradicional Audiencia General. La asistencia de Doña Elena no respondió a su condición institucional como miembro de la realeza española, sino que fue convocada por su rol específico como presidenta de honor de la asociación de capellanes y sacerdotes taurinos.

Contexto de la Audiencia General en San Pedro

La infanta Elena viajó a la capital italiana el martes anterior para participar en este acto religioso y social de gran trascendencia. La cita con el Santo Padre se celebró a las 10:00 horas de la mañana bajo condiciones climáticas adversas, donde la presencia de viento y lluvia no impidió la asistencia de fieles y peregrinos. Durante su intervención en italiano, el pontífice retomó su ciclo de catequesis centrado en los documentos históricos del Concilio Vaticano II, manteniendo así la línea doctrinal y espiritual que ha caracterizado su magisterio.

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El discurso del Papa tuvo como eje central la promoción de la paz internacional y la firme condena de la guerra en los conflictos actuales. Además, se enfatizó la necesidad urgente de defender la dignidad humana como pilar fundamental de la convivencia social. Este mensaje resonó con fuerza entre la multitud de asistentes que viajaron desde diferentes partes del mundo y de Italia, congregados en el espacio vaticano para recibir las palabras de su líder espiritual.

Roles institucionales y distinciones taurinas

La asistencia de la duquesa de Lugo se enmarca dentro de su compromiso con la difusión de las tradiciones culturales españolas. Su participación se relaciona directamente con el III Premio a la Difusión de los Valores de la Tauromaquia, un reconocimiento promovido por el Círculo Cultural Taurino Pablo Aguado. Este galardón distingue a aquellas figuras que contribuyen activamente a mantener y popularizar la tauromaquia como parte esencial del patrimonio histórico nacional.

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En una ocasión anterior, Doña Elena fue galardonada con este premio durante un acto celebrado en el Hotel Christine Bedford. En aquella ocasión, la infanta declaró que el reconocimiento tenía un significado muy especial para ella porque provenía de aficionados que aman y defienden con pasión una parte esencial de la cultura española. Esta conexión con el mundo taurino y sus instituciones justificó su presencia específica en el evento vaticino.

Presencia de John Elkann en el Vaticano

Junto a la delegación real española, también asistió al encuentro el empresario italoestadounidense John Elkann, reconocido como una de las figuras más poderosas del sector empresarial en la península itálica. Como heredero del imperio de la familia Angelli, Elkann representa la histórica dinastía fundadora de Fiat, considerada una de las grandes sagas empresariales europeas de la última centuria.

Nacido en 1976, John Elkann es hijo del escritor y periodista Alain Elkann y de Margherita Angelli. Su madre es hija del mítico industrial Gianni Agnelli, quien le eligió personalmente como sucesor al frente del complejo imperio familiar. La presencia de Elkann en la audiencia general refleja la importancia del sector económico y empresarial en los encuentros oficiales con la Santa Sede.

Intercambios protocolarios y futuros encuentros

Tras el breve encuentro en la Plaza de San Pedro, personal del Vaticano entregó a la infanta Elena y a su acompañante el obsequio habitual que el Papa ofrece a todos los asistentes que tienen una audiencia con él. Este gesto protocolario sella el respeto y la cordialidad inherentes a estos contactos diplomáticos y religiosos. El ambiente durante el intercambio fue descrito como distendido y cordial.

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En fechas anteriores, el Pontífice también mantuvo reuniones significativas en la Nunciatura Apostólica de Madrid, donde se hospedó durante su visita oficial. En aquellos encuentros, la reina Sofía, sus hijas y tres de sus nietos dieron la bienvenida al papa, destacando los lazos históricos entre la monarquía española y el Vaticano. Estos eventos anteriores han consolidado una relación de respeto mutuo que continúa vigente en las actuales visitas oficiales y religiosas.