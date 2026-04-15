La Infanta Elena, Elegancia y Apoyo al Rey Emérito en París: Un Estilismo que Cautiva

La infanta Elena destaca por su impecable estilo y apoyo incondicional al rey emérito Juan Carlos en París, durante la ceremonia de entrega del premio al Libro Político del Año. Su elección de vestuario, combinando vestido y blazer en tonos rosas, y la discreción de la infanta Cristina reflejan la unión familiar y el compromiso con el rey en momentos importantes. La presencia de ambas infantas, junto a Felipe Juan Froilán, subraya la relevancia de los lazos familiares y el apoyo incondicional.

Mientras la infanta Cristina optó por un perfil discreto al acompañar a su padre en París , luciendo un vestido azul marino de diseño sobrio y complementos oscuros, la infanta Elena captó todas las miradas gracias a su elección cromática. La hermana de Felipe VI optó por la combinación de vestido y blazer, más sofisticada sin perder de vista el carácter institucional del evento, en una mezcla de tonos rosas que favorecían y resultaban llamativos.

La chaqueta sastre, de corte clásico y color salmón, contrastaba con el vestido satinado midi en un tono coral más intenso. Los zapatos Manolo Blahnik del mismo tono, forrados de satén, junto al bolso Chanel, que ya había lucido en la boda de su hermano Felipe con Letizia Ortiz en 2004, realzaban la elegancia que siempre garantiza un estilismo monocromático. Las joyas armonizaban con el estilo clásico del conjunto: un collar de perlas y pendientes a juego. No faltó uno de los accesorios favoritos de la infanta Elena: el broche. Aunque su colección es amplia y variada, incluyendo diseños originales como la silueta de una menina, una rana, una caracola o una araña, para esta ocasión eligió uno más convencional, con motivos florales adornados con diamantes que enmarcaban una piedra central de un tono similar al de su chaqueta. La infanta llevó el cabello recogido y un maquillaje discreto, demostrando ser la acompañante ideal del rey.

Este fin de semana, ella, su hijo Felipe Juan Froilán de Marichalar y la infanta Cristina acompañaron al rey emérito en París, donde recibió el premio especial del jurado al Libro Político del Año 2026, celebrado en la Asamblea Nacional de Francia. La infanta Cristina y la infanta Elena representan un gran apoyo para el rey Juan Carlos y no se ausentan de las celebraciones importantes, ya sea en Abu Dabi, en España o en París. Esta Semana Santa, el rey pasó unos días en nuestro país. Se le vio en Sevilla, disfrutando de los toros y donde el emérito recibió una gran ovación, presenciada por doña Elena y sus dos hijos.

Junto al rey emérito estuvo Laurence Debray, su biógrafa, a quien don Juan Carlos agradeció su trabajo en su discurso: “La versión original en francés de mis memorias, elaborada durante dos años con una escritora e historiadora tan hábil y rigurosa como Laurence Debray, ha tenido una buena acogida aquí en Francia y, además, recibe hoy el prestigioso premio que se le concede”, declaró. Reconciliación, en su sexta edición, está siendo traducido al inglés y se publicará también en árabe. El evento en París puso de manifiesto la cercanía y el apoyo incondicional que las infantas ofrecen a su padre, un gesto que resalta la unión familiar y la importancia de los lazos afectivos en momentos significativos.





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