La industria petrolera y marítima del Golfo Pérsico se reactiva después de un acuerdo entre EE UU e Irán

La industria petrolera y marítima del Golfo Pérsico se reactiva después de que EE UU e Irán acordaran un alto el fuego y la apertura del estrecho de Ormuz. Aunque el acuerdo aún no está firmado, el mercado ya considera que la reapertura de la arteria crítica es una realidad.

La industria petrolera y marítima del Golfo Pérsico se reactiva después de que EE UU e Irán acordaran un alto el fuego y la apertura del estrecho de Ormuz.

Aunque el acuerdo aún no está firmado, el mercado ya considera que la reapertura de la arteria crítica es una realidad. La industria petrolera del Golfo se reactiva a toda máquina, con una caída del 15% en dos semanas en el precio del barril. Numerosos buques se han ido aproximando al estrecho de Ormuz esta semana, después de que el pasado domingo se conociera el acuerdo preliminar entre EE UU e Irán.

Los atrapados en la zona están en plenos preparativos para cargar y volver a la navegación una vez queden claros los términos para atravesar el paso marítimo. La pelota está ahora en el tejado de las navieras y sus aseguradoras, que deben dar luz verde a un regreso a la normalidad que, pese a la actividad inicial, no se recuperará totalmente hasta dentro de unos meses.

Los países están ansiosos por descargar combustible porque, hasta que no alivien unos almacenes llenos, no pueden retomar producción. La plataforma de análisis de materias primas Sparta da un 50% de probabilidades a que el tráfico marítimo en la zona no se normalice durante algún tiempo. Los armadores siguen sintiéndose muy incómodos y es necesario que los clubes P&I se sientan seguros y que se limpien las rutas de minas antes de que el tonelaje se comprometa en masa.

De momento, ya hay rutas que el Joint Maritime Information Center (JMIC) sí considera limpias de minas, como la más cercana a Omán. Lo previsible es un repunte inicial del tráfico por parte de algunos armadores, pero no todavía una amplia afluencia de barcos hacia el Golfo. El primer 50% del suministro perdido del Golfo Arábigo se recupera rápidamente una vez que los buques están en su sitio, pero el resto supone un proceso arduo que puede prolongarse durante meses.

Habrá algunas incógnitas y probablemente algunos contratiempos por el camino. Los contratiempos -como el retraso en la firma del memorando de entendimiento entre EE UU e Irán- no están tensando el precio del petróleo. El mercado sigue confiando en la continuidad de las negociaciones y en que ambas partes necesitan con cada vez más premura la reapertura de Ormuz, a pesar de que el control de ese paso sea la gran baza que Teherán está dispuesta a hacer valer.

Para Estados Unidos, los más de tres meses de bloqueo en la zona, mientras corre la cuenta atrás para las elecciones legislativas de noviembre que van a convertirse en todo un plebiscito para Donald Trump. En Irán, y el preacuerdo pactado con EE UU es la oportunidad de sacudirse las sanciones internacionales a la venta de su petróleo y de recibir un cuantioso, pero improbable, fondo para la reconstrucción.

Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí aseguran que han sido capaces de mantener la presión suficiente presión en sus yacimientos como para volver en teoría a los niveles de producción anteriores a la guerra en un plazo de dos semanas. De hecho, ambos países han podido recurrir a rutas alternativas a Ormuz para dar salida a su producción gracias a sus oleoductos





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