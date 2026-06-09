La industria del cuidado de la piel infantil: una fuente de ingresos o una preocupación para la salud mental y física

La industria del cuidado de la piel infantil se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas familias, pero también plantea preocupaciones sobre la obsesión por una piel perfecta desde una edad temprana.

La industria del cuidado de la piel infantil se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas familias, pero también plantea preocupaciones sobre la obsesión por una piel perfecta desde una edad temprana.

Ellie-May, una niña de 13 años, ha ganado más de 50.000 libras al año publicando contenido en redes sociales sobre su rutina de cuidado de la piel. Pero ¿es una diversión inofensiva o las niñas están siendo condicionadas permanentemente a pensar que hay algo malo en su apariencia? La pregunta surge en un mercado que crece rápidamente y no muestra señales de desaceleración.

Un estudio realizado por la marca Pai sugiere que casi la mitad de los niños de 9 a 12 años usa múltiples productos semanalmente, y la mitad de ellos afirma que lo hace para corregir lo que perciben como problemas en su piel. La profesora Brooke Erin Duffy señala que las empresas de cuidado de la piel han estado dirigidas durante mucho tiempo a las mujeres de entre 30 y 40 años, y que ahora están dirigidas a las niñas.

La pregunta es: ¿qué nos dice esto sobre cómo se ven a sí mismas hoy en día? Un nuevo término ha sido acuñado por dermatólogos y académicos: cosmeticorexia, definida como una obsesión poco saludable por lograr una piel 'perfecta' desde una edad temprana.

El dermatólogo Giovanni Damiani ha investigado el fenómeno y ha encontrado que aquellos que muestran signos de cosmeticorexia están obsesionados con el teléfono celular y pasan horas viendo videos de cuidado de la piel en redes sociales, utilizan hasta 10 productos diferentes al día y no socializan sin llevar maquillaje. La industria del cuidado de la piel infantil se ha convertido en una industria millonaria, pero también plantea preocupaciones sobre la salud mental y física de las niñas





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