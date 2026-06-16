La industria de medicamentos genéricos reclama un precio mínimo de 2 euros para garantizar el suministro

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg) pide que se fije un precio mínimo de 2 euros por medicamento para garantizar el suministro y evitar la erosión de precios.

El Gobierno dice que es compatible confiar en la Justicia y criticar determinados fallos que no se entienden. La industria de medicamentos genéricos reclama que se fije un precio mínimo de 2 euros por medicamento para garantizar el suministro.

El precio mínimo actual es de 1,60 euros y lleva 12 años sin revisarse, a pesar del aumento de costes y del IPC. El sector denuncia que el sistema de precios permite bajadas que comprometen la viabilidad y permanencia de los medicamentos en el mercado.

La secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (Aeseg), Elena Casaus, ha explicado que el sistema de precios de referencia permite una erosión progresiva de precios que no depende de las condiciones reales del mercado. Hace que se baje el precio entre uno y ocho céntimos. La industria exige que se reforme el sistema de precios de referencia para que sea más coherente, predecible y equilibrado, evitando revisiones a la baja de medicamentos críticos.

La patronal del genérico pide que ese precio suba hasta los 2 euros. Esto supondría incrementar la factura farmacéutica en alrededor de una cifra que para Aeseg es marginal. La respuesta del Ministerio de Sanidad a esta petición es que el problema es que confundimos ahorro con erosión de precios. Lo que está en juego no es el margen de las compañías, sino la viabilidad y permanencia de los medicamentos en el mercado





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