La industria cinematográfica surcoreana se enfrenta a dificultades de financiación y recurre a la IA

La industria cinematográfica surcoreana está enfrentando dificultades de financiación y recurre a la inteligencia artificial para reducir costes y acelerar plazos de entrega. Aunque el contenido coreano está en auge a nivel mundial, las recaudaciones en taquilla nacional han disminuido un 45% con respecto a la situación prepandémica.

La industria cinematográfica surcoreana enfrenta dificultades de financiación y recurre a la inteligencia artificial para reducir costes y acelerar plazos de entrega. Aunque el contenido coreano está en auge a nivel mundial, las recaudaciones en taquilla nacional han disminuido un 45% con respecto a la situación prepandémica.

Las productoras están reduciendo la inversión en películas con presupuesto superior a los US$ 2,15 millones, en comparación con las 40 o 50 anuales previas a la pandemia. La tecnología de IA está siendo utilizada para generar fondos, efectos visuales y secuencias de acción, lo que podría reducir el tiempo de producción en un 50%.

Sin embargo, también hay críticas sobre la posible sustitución de puestos de trabajo y la dilución del carácter único del cine coreano





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