La industria automovilística española prepara un nuevo capítulo decisivo con un plan para aumentar la producción y electrificar su producción

La industria automovilística española está preparada para afrontar un nuevo capítulo decisivo con un plan para aumentar la producción y electrificar su producción, aprovechando la debilidad de Alemania y Francia y atrayendo nuevas inversiones de empresas chinas. El objetivo es aumentar en un 22% la producción de vehículos de España y conseguir su electrificación en 2035.

La industria de automoción aspira a aumentar un 22% y electrificar su producción aprovechando la debilidad de Alemania y Francia y atrayendo nuevas inversiones de empresas chinas.

Las ventas de coches suben más de un 8% en abril y encadenan dos meses por encima de las 100.000 unidadesse prepara para afrontar un nuevo capítulo decisivo. Como si se tratara de los momentos previos a un partido de fútbol con un rival muy superior, el sector del automóvil ha optado por corear al unísono la consigna de ‘sí se puede’ para impulsar un nuevo salto hacia la electrificación con un ambicioso plan.

El objetivo es aumentar en un 22% la producción de vehículos de España y conseguir su electrificación en 2035. Para conseguirlo, el sector cuenta con el viento a favor de las nuevas inversiones chinas, que permitirían abrir una nueva etapa en lo que se considera como el ‘milagro español de la automoción’.

España aspira a consolidar su posición como segundo país europeo con más producción, solo detrás de Alemania, a pesar de que no cuenta con ningún gran fabricante de capital nacional





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