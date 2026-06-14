La industria alimentaria y las proteínas: ¿qué es lo que realmente importa?

La industria alimentaria ha lanzado versiones hiperproteicas de muchos alimentos, pero los nutricionistas dicen que esto no se basa en la salud. Federica Amati, responsable de nutrición del Imperial College de Londres, afirma que añadir más proteínas a los alimentos no está respaldado por la ciencia.

La industria alimentaria ha lanzado versiones hiperproteicas de muchos alimentos, pero los nutricionistas dicen que esto no se basa en la salud. Federica Amati, responsable de nutrición del Imperial College de Londres, afirma que añadir más proteínas a los alimentos no está respaldado por la ciencia.

Según Amati, el cuerpo necesita una variedad de nutrientes, incluyendo grasas y carbohidratos, para funcionar correctamente. Existen miles de proteínas, ensambladas a partir de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. El cuerpo se ha adaptado para reensamblar y cambiar los bloques de construcción de estos aminoácidos para asegurarse de que tenemos lo que necesitamos, siempre y cuando estemos comiendo cantidades adecuadas de alimentos.

Los niños y los adultos mayores necesitan asegurarse de ingerir alimentos ricos en proteínas, con 60 gramos diarios para los hombres y 50 gramos para las mujeres. A no ser que tenga un problema de salud específico que le obligue a ingerir más proteínas, la mayoría de la gente de países como EE. UU. y el Reino Unido no necesita más fuentes de proteínas a través de los distintos alimentos.

El pescado, la carne, las aves, los huevos y los productos lácteos como la leche y el yogur también son buenas fuentes de proteínas. Para las personas que intentan desarrollar más músculo, Amati recomienda una solución más directa: el ejercicio.

"Si le preocupa su composición corporal y su fuerza muscular, tiene que levantar pesos (más pesados) y plantearle un reto a su cuerpo", afirma Amati.

Según Amati, el cuerpo necesita una variedad de nutrientes, incluyendo grasas y carbohidratos, para funcionar correctamente. Existen miles de proteínas, ensambladas a partir de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. El cuerpo se ha adaptado para reensamblar y cambiar los bloques de construcción de estos aminoácidos para asegurarse de que tenemos lo que necesitamos, siempre y cuando estemos comiendo cantidades adecuadas de alimentos.

Los niños y los adultos mayores necesitan asegurarse de ingerir alimentos ricos en proteínas, con 60 gramos diarios para los hombres y 50 gramos para las mujeres. A no ser que tenga un problema de salud específico que le obligue a ingerir más proteínas, la mayoría de la gente de países como EE. UU. y el Reino Unido no necesita más fuentes de proteínas a través de los distintos alimentos.

El pescado, la carne, las aves, los huevos y los productos lácteos como la leche y el yogur también son buenas fuentes de proteínas. Para las personas que intentan desarrollar más músculo, Amati recomienda una solución más directa: el ejercicio.

"Si le preocupa su composición corporal y su fuerza muscular, tiene que levantar pesos (más pesados) y plantearle un reto a su cuerpo", afirma Amati.

Según Amati, el cuerpo necesita una variedad de nutrientes, incluyendo grasas y carbohidratos, para funcionar correctamente. Existen miles de proteínas, ensambladas a partir de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. El cuerpo se ha adaptado para reensamblar y cambiar los bloques de construcción de estos aminoácidos para asegurarse de que tenemos lo que necesitamos, siempre y cuando estemos comiendo cantidades adecuadas de alimentos.

Los niños y los adultos mayores necesitan asegurarse de ingerir alimentos ricos en proteínas, con 60 gramos diarios para los hombres y 50 gramos para las mujeres. A no ser que tenga un problema de salud específico que le obligue a ingerir más proteínas, la mayoría de la gente de países como EE. UU. y el Reino Unido no necesita más fuentes de proteínas a través de los distintos alimentos.

El pescado, la carne, las aves, los huevos y los productos lácteos como la leche y el yogur también son buenas fuentes de proteínas. Para las personas que intentan desarrollar más músculo, Amati recomienda una solución más directa: el ejercicio.

"Si le preocupa su composición corporal y su fuerza muscular, tiene que levantar pesos (más pesados) y plantearle un reto a su cuerpo", afirma Amati.

Según Amati, el cuerpo necesita una variedad de nutrientes, incluyendo grasas y carbohidratos, para funcionar correctamente. Existen miles de proteínas, ensambladas a partir de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. El cuerpo se ha adaptado para reensamblar y cambiar los bloques de construcción de estos aminoácidos para asegurarse de que tenemos lo que necesitamos, siempre y cuando estemos comiendo cantidades adecuadas de alimentos.

Los niños y los adultos mayores necesitan asegurarse de ingerir alimentos ricos en proteínas, con 60 gramos diarios para los hombres y 50 gramos para las mujeres. A no ser que tenga un problema de salud específico que le obligue a ingerir más proteínas, la mayoría de la gente de países como EE. UU. y el Reino Unido no necesita más fuentes de proteínas a través de los distintos alimentos.

El pescado, la carne, las aves, los huevos y los productos lácteos como la leche y el yogur también son buenas fuentes de proteínas. Para las personas que intentan desarrollar más músculo, Amati recomienda una solución más directa: el ejercicio.

"Si le preocupa su composición corporal y su fuerza muscular, tiene que levantar pesos (más pesados) y plantearle un reto a su cuerpo", afirma Amati.

Según Amati, el cuerpo necesita una variedad de nutrientes, incluyendo grasas y carbohidratos, para funcionar correctamente. Existen miles de proteínas, ensambladas a partir de moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. El cuerpo se ha adaptado para reensamblar y cambiar los bloques de construcción de estos aminoácidos para asegurarse de que tenemos lo que necesitamos, siempre y cuando estemos comiendo cantidades adecuadas de alimentos.

Los niños y los adultos mayores necesitan asegurarse de ingerir alimentos ricos en proteínas, con 60 gramos diarios para los hombres y 50 gramos para las mujeres. A no ser que tenga un problema de salud específico que le obligue a ingerir más proteínas, la mayoría de la gente de países como EE. UU. y el Reino Unido no necesita más fuentes de proteínas a través de los distintos alimentos.

El pescado, la carne, las aves, los huevos y los productos lácteos como la leche y el yogur también son buenas fuentes de proteínas. Para las personas que intentan desarrollar más músculo, Amati recomienda una solución más directa: el ejercicio.

"Si le preocupa su composición corporal y su fuerza muscular, tiene que levantar pesos (más pesados) y plantearle un reto a su cuerpo", afirma Amati





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