La indecisión de los colombianos en la segunda vuelta electoral

La segunda vuelta electoral en Colombia se realizará este domingo 21 de junio, y miles de colombianos aún no han tomado la decisión de por quién votar. La indecisión es un tema que preocupa a muchos ciudadanos, especialmente a aquellos que tienen negocios y familias que dependen de la estabilidad del país.

CNN Español - El futuro de Colombia es un tema que preocupa a muchos ciudadanos, especialmente a aquellos que tienen negocios y familias que dependen de la estabilidad del país.

Harvey Rodríguez, dueño de una empresa audiovisual, es uno de ellos. Hace cuatro años votó por Gustavo Petro, pero ahora está decepcionado de su gestión. En la primera vuelta, Rodríguez votó en blanco porque no le convencían las propuestas de los aspirantes a reemplazar al primer presidente de izquierda en el país. Ahora cree que su voto debe ser útil y contribuir a definir la segunda vuelta en las urnas.

Sin embargo, está indeciso sobre quién votar, ya que no le convencen las propuestas de los dos candidatos en contienda: Abelardo de la Espriella, del movimiento político de derecha Defensores de la Patria, y Iván Cepeda, del partido oficialista de izquierda Pacto Histórico. Rodríguez no quiere que su país siga sumido en la inestabilidad y quiere que sea próspero para que pueda mantener a sus hijos y a su familia.

La decisión de Rodríguez es solo una de las muchas que están en juego en la segunda vuelta electoral de Colombia, que se realizará este domingo 21 de junio. Según César Caballero, gerente de la consultora Cifras y Conceptos, hay miles de colombianos que aún no han tomado la decisión de por quién votar en el balotaje.

Caballero afirma que los indecisos son principalmente mujeres de 26 a 50 años de clase media, que viven en Bogotá y que están indecisos porque los candidatos están muy parejos. Tradicionalmente, un 12 % a 16 % de personas toman la decisión de por quién votar en la última semana. En Colombia, la diferencia entre los candidatos es de apenas 673.138 sufragios, lo que hace que la elección sea muy competitiva.

La Registraduría Nacional consolidó una votación que situó en el balotaje a dos visiones de país diametralmente opuestas. Por un lado, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, abanderado de la derecha dura representada en su movimiento Defensores de la Patria, quien lideró el conteo con el 43,74 % (10.361.499 votos). Por el otro, el senador de izquierda y activista de derechos humanos Iván Cepeda, del partido de gobierno Pacto Histórico, quien obtuvo el 40,90 % (9.688.361 votos).

La participación electoral en Colombia es alta, ya que más de 41 millones de colombianos están habilitados para votar. El sistema electoral colombiano es sólido y confiable, con reglas claras para resultados inciertos.

Sin embargo, la polarización en el país es evidente, lo que puede motivar a una mayor participación electoral en la segunda vuelta





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Colombia Segunda Vuelta Electoral Indecisión Votantes Política

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: cómo se comparan las propuestas de los rivales en las elecciones a la presidencia de ColombiaCompara las propuestas de los candidatos a la presidencia de Colombia en temas como salud, educación, seguridad, economía, medio ambiente, programas sociales y relaciones internacionales

Read more »

La negociación para que España devuelva a Colombia el Tesoro de los Quimbayas entra en pausaPor el momento se ha dado prioridad a llevar a cabo un ejercicio de pedagogía en torno a la Colección, realizado en conjunto con el Museo de América, a través de una exposición virtual y talleres para la ciudadanía

Read more »

De la Espriella lidera tras primera vuelta en Colombia, alianzas de derecha se consolidanEl resultado de la primera vuelta en Colombia, con Abelardo de la Espriella en primer lugar, reconfigura el mapa político de cara a la segunda vuelta del 21 de junio. El candidato ultraderechista obtuvo más de 10 millones de votos y una ventaja de casi tres puntos sobre Iván Cepeda, del Pacto Histórico. Mientras los últimos sondeos lo confirman como favorito, se forman alianzas de derecha para asegurar el triunfo y surgen discursos sobre el descrédito y reconocimiento de los resultados, con el presidente Gustavo Petro cuestionando sin pruebas la transparencia del proceso.

Read more »

Los números de James Rodríguez con Colombia: goles, partidos, títulos y másJames Rodríguez sigue siendo referente de la selección de Colombia, a la que llevó a la final de la última Copa América. Ahora llega el momento de repetir en el Mundial 2026.

Read more »