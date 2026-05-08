La increíble historia de Chloe Dalton y su lebre doméstico

Chloe Dalton describe en su libro cómo un pequeño lebrato enajenado llegó a su casa y se convirtió en su mascota. Durante sus meses en libertad, la lebre logró volver al hogar de Dalton y, finalmente, dio a luz a familia, ayudando a la autora a relativizar su vida y redescubrir su conexión con la naturaleza. La lebre, una criatura silenciosa, resiliente y perseverante, es vista como el símbolo de Dylan en 'Alicia en el país de las maravillas' y en la tortuga del mismo libro. Sin embargo, la población se ha reducido en un 85% en un siglo, yes por ello Dalton lucha por una mayor protección legal para estos animales.

Chloe Dalton fue una asesora del ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth londinense que, debido a su trabajo, viajó por todo el mundo, de Mongolia a Siria y cualquier otro país en medio de un conflicto.

Una de sus aventuras obligó a salir de su granja inglesa y encontrar un pequeño lebrato abandonado en el camino que conducía a su granero. Se convirtió en su mascota y le proporcionó hogar durante esos meses en los que recuperaba fuerzas. La lebre, después de dar a luz, volvió a observarla desde lejos, y todo ello dio lugar a una extraordinaria historia que se convirtió en su libro, 'La liebre y yo'.

Está basada en la domesticación y formación asilvestrada de un lebre que, sin saberlo, hizo que Dalton viera en él sus propias capacidades de superación y resiliencia





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