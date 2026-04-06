La Incierta Espera de los Gazatíes Refugiados en Egipto: Solicitudes de Asilo en España Atascadas

Refugiados gazatíes en Egipto enfrentan una prolongada espera para la resolución de sus solicitudes de asilo en España, con escasa comunicación y incertidumbre sobre su futuro. La lentitud del proceso genera angustia y agotamiento emocional, en un contexto de deterioro de la situación en Gaza y en Egipto.

En los últimos meses, ciertos acontecimientos han dado la impresión superficial de un cambio en la situación de Gaza . El anuncio de un precario alto el fuego en otoño y la reapertura del paso de Rafah con Egipto en febrero parecieron traer un alivio temporal a la Franja.

Sin embargo, desde el inicio de la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán, la situación y el futuro del enclave palestino han sido relegados a un segundo plano, generando preocupación entre muchos gazatíes refugiados en Egipto. La incertidumbre sobre cómo estos giros pueden afectar su delicada situación en el país de acogida es fuente de angustia, especialmente para aquellos que, además, llevan meses esperando la resolución de sus peticiones de traslado a España para solicitar protección internacional. Estas peticiones se basan en un artículo de la ley de asilo que contempla traslados seguros, pero los solicitantes se enfrentan a una espera prolongada y llena de incertidumbre. La situación en Gaza sigue siendo precaria. Israel continúa violando el alto el fuego constantemente, la reapertura de Rafah ha permitido el regreso de un número limitado de personas en medio de denuncias de malos tratos y humillaciones, y la crisis humanitaria se ha intensificado debido a las nuevas restricciones impuestas por las autoridades israelíes. Mientras tanto, en Egipto, las solicitudes de traslado a España avanzan sin plazos definidos ni comunicaciones claras por parte de las autoridades españolas, prolongando la espera de los solicitantes. Esta falta de claridad y la lentitud del proceso han generado un desgaste emocional significativo en los solicitantes. Un solicitante de Ciudad de Gaza, que huyó con su familia, expresó su ansiedad y la dificultad de planificar el futuro ante la incertidumbre. Destacó la importancia de recibir una respuesta y la necesidad de estabilidad para su familia. Desde mayo de 2025, se han presentado solicitudes para al menos 37 unidades familiares, que incluyen a 128 personas, representadas por el colectivo LegalAid38. Entre los solicitantes se encuentran mujeres embarazadas, menores enfermos y sin escolarizar, y personas mayores con afecciones graves. A pesar de que las solicitudes se tramitaron por el procedimiento de urgencia, con un plazo de resolución teóricamente fijado en tres meses, la mayoría de los casos llevan esperando mucho más tiempo. Hasta la fecha, solo se ha contactado con nueve familias y se ha aprobado una solicitud. Esta demora ha generado una sensación de estancamiento y agotamiento emocional en los solicitantes. Una segunda solicitante de Ciudad de Gaza describió sentir que su vida estaba en pausa, mientras que el mundo continuaba avanzando. La falta de información sobre el progreso de sus solicitudes y la incertidumbre sobre el futuro han exacerbado su angustia. Los solicitantes, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias, enfatizaron la importancia de la ley de asilo de 2009, que permite a los embajadores españoles autorizar traslados seguros para aquellos que buscan protección. La ley establece dos requisitos principales: que el solicitante no sea nacional del país donde se encuentra la embajada española y que su integridad física esté en peligro. Una sentencia del Tribunal Supremo en 2024 aclaró que este peligro se refiere a la situación en el país de origen, y no al país de tránsito. La falta de comunicación por parte de las autoridades españolas ha aumentado la preocupación de los solicitantes, especialmente a medida que se producían acontecimientos como el alto el fuego y la reapertura de Rafah. Temen que estos acontecimientos puedan afectar negativamente el proceso de solicitud, retrasarlo o complicarlo. Un tercer solicitante de Ciudad de Gaza expresó su temor ante la reapertura limitada de Rafah, preocupado de que algunas embajadas la utilicen como excusa para demorar aún más las solicitudes. La situación en Gaza sigue siendo peligrosa e inestable, y regresar no es una opción viable. Los solicitantes se sienten atrapados en un limbo, sin saber cuándo podrán encontrar un lugar seguro. A pesar de que la situación en el país de tránsito no es un factor determinante en la aplicación del artículo 38 de la ley de asilo española, muchos gazatíes que huyeron a Egipto se encuentran en una situación vulnerable





elpais_espana / 🏆 22. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Gaza Refugiados Asilo Egipto España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Participación de los Trabajadores en las Empresas: Desafíos y Propuestas en EspañaAnálisis del artículo 129.2 de la Constitución Española y su implementación en relación a la participación de los trabajadores en las empresas. Se examinan las propuestas de un informe de expertos sobre la cogestión y la participación accionarial, comparándolas con modelos europeos. Se plantea la participación en los beneficios como una vía más viable y beneficiosa.

Read more »

Los cielos despejados y las temperaturas altas dominan España este domingoSolo el norte y algunas montañas tendrán nubes y chubascos dispersos. El levante soplará fuerte en Alborán y el Estrecho.

Read more »

España y la Unión Europea: 40 años sin fronterasDe las colas en la aduana a la libre circulación, Informe Semanal repasa cómo ha cambiado la frontera entre España y Portugal cuatro décadas después

Read more »

José Carlos González-Hurtado, escritor católico: «En la resurrección de Jesús hay dos hechos inexplicables»El presidente de EWTN España reflexiona en 'Roca Project' sobre la figura de Jesús de Nazareth

Read more »

Meses de espera en solicitudes de traslado a España para pedir asilo alimentan la angustia de familias gazatíes en EgiptoMás de un centenar de palestinos huidos de la guerra han iniciado la solicitud, pero la falta de comunicación en medio de un futuro incierto en Gaza aumenta su inquietud y vulnerabilidad

Read more »

Las románticas imágenes de Michelle Jenner en Egipto junto a Hugo Stuven: 'Ha sido un sueño'La actriz, de 39 años, vive un momento muy dulce tras su separación en 2023 de Javier García, padre de su hijo

Read more »