La incertidumbre geopolítica entre EE.UU. e Irán frena el optimismo en los mercados y modera la subida del petróleo

Los mercados financieros inician la semana con cautela tras la reanudación de ataques militares entre Estados Unidos e Irán, lo que pone en duda un acuerdo nuclear pendiente. El petróleo repunta hacia los 93 dólares por barril, mientras la renta fija de referencia, como el bund alemán, se mantiene por debajo del 3%. El Ibex 35 duda en sus intentos de alcanzar nuevos máximos.

La semana arranca en los mercados financieros con un renovado clima de incertidumbre geopolítica procedente de Oriente Próximo . A pesar de los esfuerzos diplomáticos y los anuncios de avances en las negociaciones, un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán sigue sin consolidarse.

Esta situación se refleja en un regreso a los intercambios de ataques militares entre ambas potencias, lo que ha enfriado el optimismo que se había instalado en los inversores tras el supuesto preacuerdo comunicado el viernes pasado. La tensión geopolítica impacta directamente en los precios de las materias primas, especialmente en el petróleo, que experimenta una volatilidad significativa.

El barril de Brent, referencia en Europa, se sitúa cerca de los 93 dólares, mostrando una cotización al alza que responde a los riesgos de interrupción en el suministro energético desde la región. Sin embargo, esta subida se ve moderada por una mayor contención en las expectativas de escasez inmediata, ofreciendo un respiro relativo. En el entorno de renta fija, la demanda de activos considerados seguros sigue siendo robusta.

La rentabilidad del bono alemán a diez años, conocido como bund, se mantiene firme por debajo del umbral psicológico del 3%, un nivel que refleja una búsqueda de refugio por parte de los inversores. En España, el interés de la deuda soberana a una década también retrocede, situándose por debajo del 3.40%.

Mientras tanto, en Estados Unidos, el rendimiento del Treasury a diez años continúa en territorio por debajo del 4.50%, señal de una cautela persistente en el mercado global de bonos. En este contexto, los principales índices bursátiles europeos, y particularmente el Ibex 35 en España, muestran un comportamiento dubitativo. El selectivo español se aproxima a sus máximos históricos pero carece de la convicción suficiente para superarlos de forma clara, acumulando una lateralidad que evidencia la prudencia de los participantes.

La agenda macroeconómica de la semana incluye datos de peso, como publicaciones de inflación y cifras de crecimiento económico en diversas economías avanzadas. No obstante, mientras los indicadores económicos fundamentales sigan eclipsados por el telón de fondo geopolítico, es probable que la volatilidad y la aversión al riesgo predominen en los movimientos de capital, generando un entorno de inversión complejo donde la liquidez y la calidad crediticia ganan atractivo relativo frente a la renta variable más cíclica





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