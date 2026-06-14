La incertidumbre en torno a Irán mantiene en vilo a los mercados: petróleo, bolsas y tipos de interés en una balanceso delicado

Los inversores intentan descifrar las señales sobre un posible acuerdo entre EE. UU. e Irán mientras el petróleo corregisce y las bolsas se recuperan. La evolución del conflicto tiene implicaciones directas en la política monetaria y en la rotación de sectores.

El mercado financiero global se encuentra en una fase de incertidumbre marcada por la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que podría aliviar las tensiones en el estrecho de Ormuz .

A pesar de múltiples rumores y anuncios fallidos, los inversores mantienen una actitud cautelosa, interpretando las señales cambiantes de las partes involucradas. Esta volatilidad informativa ha influido directamente en los precios del petróleo, que han corregido a la baja alejándose de los 100 dólares, y en la recuperación de las bolsas tras periodos de turbulencia.

La evolución del conflicto tiene implicaciones directas en las expectativas de política monetaria, ya que la estabilización de los precios energéticos contribuiría a mantener la estabilidad de los tipos de interés y, por ende, a sostener las valoraciones bursátiles. Sin embargo, los analistas coinciden en que hacer previsiones en este entorno es cada vez más complejo debido a los constantes cambios de dirección y a la pérdida de las reglas habituales del mercado.

Antonio Castelo, de iBroker, señala que lo más relevante no será el titular sobre Irán, sino si un eventual acuerdo reduce la prima energética. Alfonso de Gregorio, de Finaccess Value, destaca que el impacto no ha sido homogéneo: el sector energético acumula avances superiores al 8% en los últimos tres meses y medio, mientras que el consumo básico retrocede más del 14,7%.

En caso de un acuerdo, se podría acelerar una rotación de carteras desde los sectores que más han subido hacia los más rezagados. El mayor impacto se sentirá en el mercado energético. La reapertura del estrecho de Ormuz ayudaría a contener los precios, aunque incluso si el conflicto se resolviera hoy, los niveles se mantendrían altos por tiempo. Natalia Aguirre, de Renta 4, estima que la actividad no volverá a plena capacidad hasta el primer semestre de 2027.

A esto se suma la preocupación por el descenso de los inventarios, lo que prolongará los precios elevados. Este contexto influye en las expectativas monetarias: los operadores ya deshacen posiciones agresivas y dan por hecho que la subida de tipos de este mes podría ser la única en la zona euro, con probabilidades de una segunda subida en septiembre que han caído del 70% al 65%.

Rubén Segura-Cayuela, de Bank of America, sugiere un ciclo corto de subidas con solo dos incrementos en total. En Estados Unidos, las probabilidades apuntan a un ejercicio sin cambios. Castelo concluye que la bolsa española puede seguir sostenida si el petróleo baja y no se endurecen más las expectativas de tipos, pero el potencial será más selectivo, con protagonismo de sectores concretos como el tecnológico





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