La reputación de Israel se ha visto afectada a nivel global debido a su participación en conflictos como el de Gaza y la guerra contra Irán. La opinión pública en Estados Unidos, históricamente favorable, ahora muestra mayor simpatía por los palestinos. El artículo analiza las causas de este cambio, incluyendo las acciones del gobierno israelí y el impacto económico de la situación.

Las percepciones de una sociedad sobre un país extranjero suelen ser estables a lo largo del tiempo, incluso frente a eventos catastróficos. Sin embargo, en el caso de Israel , esta dinámica ha experimentado un cambio significativo. La imagen del Estado judío nunca había sido tan negativa en Europa y Estados Unidos . El conflicto en Gaza, con su devastador saldo de víctimas, y la participación en la estrategia de Donald Trump contra Irán, han socavado la reputación de Israel . Se ha extendido la idea de que Israel actúa como un factor de inestabilidad en la región, privilegiando la vía militar sobre la diplomacia y sin mostrar disposición a permitir el establecimiento de un Estado palestino. Israel , junto con Arabia Saudí, es un aliado fundamental de Estados Unidos en Oriente Medio, lo que ha influido históricamente en la asistencia militar, las relaciones políticas y la cobertura mediática. Paralelamente, la opinión pública occidental, que tradicionalmente no sentía gran simpatía por los palestinos ni por muchas otras sociedades árabes, ha experimentado una transformación. Los atentados del 11S contribuyeron a generalizar una imagen negativa de todo lo relacionado con árabes y musulmanes, más allá de las diferencias nacionales.

Este cambio ha llegado a un punto crucial. Según una encuesta de Gallup realizada en febrero, la opinión pública estadounidense muestra actualmente mayor simpatía por los palestinos que por los israelíes, una situación inédita. El apoyo a los palestinos alcanzó el 41%, mientras que el respaldo a los israelíes se situó en el 39%. Aunque la diferencia es mínima, la evolución de las últimas dos décadas es reveladora. En 2001, la ventaja a favor de Israel era de 35 puntos, y se mantuvo relativamente estable durante años. Sin embargo, en la última década, la simpatía hacia Israel en Estados Unidos ha sufrido una caída pronunciada, especialmente entre los jóvenes y los votantes demócratas, aunque Gallup señala que la tendencia afecta a un espectro más amplio de la población, incluyendo a independientes y diversos grupos de edad, con un claro distanciamiento de Israel entre las personas de 18 a 54 años. Sólo los mayores de 55 años mantienen una opinión favorable, aunque en niveles bajos. El deterioro de la imagen de Israel se atribuye principalmente a las acciones del gobierno y el ejército israelíes y su impacto en la región. Otra encuesta, realizada por Pew Research el 7 de abril, confirmó estas conclusiones, indicando que el 60% de los estadounidenses tiene una opinión desfavorable de Israel, casi veinte puntos porcentuales más que en 2022. Además, el 59% de los encuestados manifestó poca o ninguna confianza en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Mohamed El Baradei, Premio Nobel de la Paz y ex director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, expresó que Israel ha logrado muchas victorias con su poderío militar, pero ha perdido lo más valioso: el apoyo y la confianza de millones de personas, al convertirse en un Estado paria. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que la guerra en Irán y sus consecuencias en el estrecho de Ormuz han afectado gravemente a la economía global, aumentando el riesgo de una recesión mundial. Países que antes emitían críticas genéricas por las numerosas víctimas palestinas en Gaza, ahora se muestran preocupados por los efectos económicos del colapso del mercado petrolero. La opinión pública estadounidense, mayoritariamente escéptica respecto a la guerra, se sintió incómoda al enterarse de que Netanyahu había convencido personalmente a Trump de la conveniencia de atacar Irán en una reunión en la Casa Blanca el 11 de febrero. Según The New York Times, el líder israelí prometió una victoria segura, con un cambio de régimen en Irán y la destrucción de su programa de misiles balísticos en pocas semanas, impidiendo el bloqueo del estrecho de Ormuz. Trump, atraído por la promesa de una victoria fácil, dio su aprobación, pero ninguna de las promesas de Netanyahu se cumplió.

Israel se mantiene como el único país donde, según las encuestas, persiste un apoyo significativo a la continuación de la guerra. Un sondeo reciente reveló que el 61% de los israelíes se opone a la tregua de dos semanas propuesta por Trump, y el 69% está a favor de intensificar la ofensiva contra Líbano para desmantelar a Hezbolá, un objetivo que varios gobiernos israelíes han prometido desde 2006 sin conseguirlo. Esta situación evoca precedentes históricos, ya que Israel ha invadido Líbano en siete ocasiones en los últimos 50 años. Al igual que en Gaza, la opinión pública israelí parece mostrar una falta de empatía hacia los derechos humanos de la población libanesa, que ha sufrido las consecuencias de los bombardeos indiscriminados. Quienes discrepan de esta narrativa, a menudo se enfrentan a consecuencias negativas





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