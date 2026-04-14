La III Marcha Republicana convocada en Madrid bajo el lema 'República para la Paz'

La III Marcha Republicana se prepara para tomar las calles de Madrid el 13 de junio, bajo el lema 'La monarquía es la guerra. República para la paz'. El manifiesto exige una República que garantice igualdad, libertad y derechos, promoviendo un nuevo modelo económico y social, y la salida de España de la OTAN.

La III Marcha Republicana regresa a las calles de Madrid el 13 de junio, llevando como estandarte el lema: La monarquía es la guerra. República para la paz. El anuncio oficial se realizó este martes durante un evento en el Teatro del Barrio de la capital. Este acto sirvió como punto de partida para la tercera edición de esta convocatoria, cuyo objetivo principal es expresar que la democracia auténtica solo puede fundamentarse en la voluntad del pueblo. El evento contó con las actuaciones de Fernando Moraño y José Cabrera, además de la participación de figuras como Bake Gómez, Laura Arroyo, Tatiana Romero, Elena Ollero, Manuel Rico y Eloi Yebra, entre otros. El manifiesto presentado durante el acto exige una República que asegure la igualdad, la libertad y los derechos fundamentales para todos los ciudadanos, sin privilegios hereditarios ni instituciones exentas del control ciudadano.

En el contexto actual, marcado por conflictos bélicos en diversas regiones del mundo, el manifiesto hace hincapié en la necesidad de que España se retire de la OTAN. Se argumenta que una República del siglo XXI debe ser un garante de la convivencia, la cooperación y la amistad entre las naciones. La Marcha Republicana aboga también por un nuevo modelo económico y social que beneficie a la mayoría de la población. Este modelo debe asegurar el acceso a derechos esenciales como el empleo, la vivienda, la educación y la igualdad de género. El manifiesto destaca la urgencia de establecer una nueva República que instaure una democracia plena, íntegra, transparente, laica y participativa. Se busca, de esta manera, poner fin a la contradicción existente entre la monarquía y la democracia.

El manifiesto concluye con una clara llamada a la acción, instando a la construcción de un futuro basado en la paz, el acceso a la vivienda y los servicios públicos de calidad. Se enfatiza la importancia de que el pueblo ejerza su soberanía y pueda tomar decisiones sobre su futuro. Se proclama que es el momento de la República. La organización reafirma su compromiso con la promoción de una sociedad más justa e igualitaria, donde los derechos fundamentales sean respetados y garantizados para todos. La marcha, que se espera cuente con una amplia participación ciudadana, se presenta como una oportunidad para expresar la voluntad popular y exigir un cambio hacia un sistema político más democrático y participativo. La convocatoria busca movilizar a la ciudadanía y sensibilizarla sobre la importancia de la República como la forma de gobierno más adecuada para garantizar la paz, la justicia social y el bienestar de todos los ciudadanos. Se espera que esta edición de la marcha sea un éxito y un impulso para el movimiento republicano en España





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