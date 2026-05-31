La Iglesia y la democracia: Luis Argüello habla sobre la visita del Papa

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha recibido a EL MUNDO para explicar su visión sobre la visita histórica de León XIV a España.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española , Luis Argüello , ha recibido a EL MUNDO para explicar su visión sobre la visita histórica de León XIV a España.

En un mensaje dirigido a las fuerzas políticas, pide un 'alto el fuego' y confía en que las palabras del Papa en el Congreso sirvan para 'revitalizar el prestigio de las Cortes y la salud de nuestra democracia'. Argüello destaca la importancia de la encíclica del Papa sobre la Inteligencia Artificial, que busca ayudar a discernir qué significa custodiar a la persona humana en el tiempo de la IA.

La encíclica ofrece una sugerente contraposición entre la cultura del poder y la construcción de la civilización del amor. El discurso del Papa en el Congreso será para muchos periodistas el momento central del viaje, y Argüello supone que León XIV hará referencia a la encíclica como un ejercicio de ética aplicada ofrecido a las Cortes Generales.

Otro momento de gran simbolismo será la bendición de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia de Barcelona, que invita a 'alzar la mirada' y descubrir la belleza escondida en cada rostro. Argüello expresa su esperanza de que la visita del Papa inaugure una nueva etapa que busque la manera de revitalizar el prestigio de las Cortes y la salud de nuestra democracia





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