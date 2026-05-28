La ideología revolucionaria de la República Islámica de Irán es el motor detrás de su comportamiento en el mundo. Desde la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979, la República Islámica ha estado impulsada por un objetivo claro: extender su influencia por todo Medio Oriente, expulsar a Estados Unidos de la región y apoyar a movimientos armados comprometidos con la destrucción de Israel.

La ideología revolucionaria de Irán es el motor detrás de su comportamiento en el mundo . Desde la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979, la República Islámica ha estado impulsada por un objetivo claro: extender su influencia por todo Medio Oriente, expulsar a Estados Unidos de la región y apoyar a movimientos armados comprometidos con la destrucción de Israel.

Esta ideología ha trascendido a los presidentes estadounidenses e iraníes, las crisis económicas, las campañas de sanciones y las aperturas diplomáticas. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue diseñada específicamente para proteger la revolución en el país e impulsarla en el extranjero. Su brazo expedicionario, la Fuerza Quds, dedicó décadas a construir redes de socios armados capaces de proyectar la influencia iraní mucho más allá de las fronteras de Irán.

Los responsables políticos estadounidenses han abrigado la esperanza de que el fervor revolucionario de Irán se moderara a cambio de oportunidades económicas y su reintegración en el sistema internacional, pero esta esperanza ha sido desilusionada una y otra vez. La lección que se puede aprender de la historia de Irán es que cuando los líderes declaran abiertamente objetivos ideológicos a largo plazo y demuestran repetidamente su disposición a usar la violencia para lograrlos, hay que tomarlos en serio.

Esta lección se aplica también a la relación entre Estados Unidos e Irán, donde la ideología revolucionaria de la República Islámica es el motor detrás de su comportamiento en el mundo. La toma de rehenes, el terrorismo y la guerra por delegación que ha caracterizado la relación de Irán con Estados Unidos desde la toma de la embajada estadounidense en Teherán en 1979 explican el patrón de ataques.

También lo explican la inversión constante de Irán en organizaciones militantes de toda la región, como Hezbollah, Hamas, la Yihad Islámica Palestina, las milicias iraquíes y los hutíes. La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue diseñada específicamente para proteger la revolución en el país e impulsarla en el extranjero. Su brazo expedicionario, la Fuerza Quds, dedicó décadas a construir redes de socios armados capaces de proyectar la influencia iraní mucho más allá de las fronteras de Irán.

Los responsables políticos estadounidenses han abrigado la esperanza de que el fervor revolucionario de Irán se moderara a cambio de oportunidades económicas y su reintegración en el sistema internacional, pero esta esperanza ha sido desilusionada una y otra vez. La lección que se puede aprender de la historia de Irán es que cuando los líderes declaran abiertamente objetivos ideológicos a largo plazo y demuestran repetidamente su disposición a usar la violencia para lograrlos, hay que tomarlos en serio





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