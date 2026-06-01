La icónica Marilyn Monroe sigue vigente en el centenario de su cumpleaños

La icónica estrella de Hollywood Marilyn Monroe, que cumpliría 100 años este 1 de junio, sigue siendo relevante y vigente en el centenario de su cumpleaños. La icónica figura de Marilyn Monroe, que brilló en una era sin internet ni redes sociales, sigue siendo tan relevante y vigente en el siglo XXI.

Basta con mirar la cantidad de exposiciones, documentales y homenajes organizados estos días por el centenario de Marilyn Monroe para entender lo vigente que sigue siendo su figura.

La icónica estrella de Hollywood habría cumplido 100 años este 1 de junio y son muchos los fans que quieren celebrarlo. No deja de ser sorprendente que una artista que brilló en una era sin internet ni redes sociales, que murió hace más de 60 años, y cuyas películas rara vez se exhiben en salas de cine o plataformas siga siendo tan relevante.

Creo que hay una clave y es que simboliza una era perdida de Hollywood de glamur y estrellato. Ya no hay estrellas como ella, por muchas razones. La suya es una imagen individual extremadamente fuerte. A otras estrellas como Elizabeth Taylor o Ava Gardner se las asocia de una u otra forma con otros actores famosos, Frank Sinatra.

Richard Burton… pero Marilyn, sí, se casó tres veces -la primera muy joven con un chico común y corriente, luego con la estrella de béisbol y después con la estrella literaria- pero no se la conoce por ellos, sino por su extraordinaria imagen. Una imagen que a menudo ha sido distorsionada y que apenas en los últimos años ha empezado a emerger con otro significado.

¿Por qué la cultura popular siempre se equivoca con Marilyn Monroe? planteaba en una nota de la BBC en 2022 la escritora y productora creativa Anna Bogutskaya a raíz del estreno de la película Blonde interpretada por Ana de Armas.

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