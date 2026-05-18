La IA y la amenaza de los nuevos patógenos

La amenaza que plantean los nuevos patógenos es un peligro aún más grave que el de los hackers respaldados por la IA. La inteligencia artificial (IA) pronto añadirá la biología a su lista de habilidades sobrehumanas, y Myhtos, un modelo IA, ha superado recientemente una tercera parte de las tareas de procesamiento dels datos más difíciles recopiladas por expertos en biología.

La amenaza que plantean los nuevos patógenos es un peligro aún más grave que el de los hackers respaldados por la IA. La inteligencia artificial (IA) pronto añadirá la biología a su lista de habilidades sobrehumanas.

Myhtos, un modelo IA cuyo lanzamiento comercial se ha suspendido por su capacidad de piratería informática, ha superado recientemente una tercera parte de las tareas de procesamiento dedatos más difíciles recopiladas por expertos en biología. Su capacidad para realizar tareas que superaban las capacidades de todos los humanos sometidos a prueba, como la ingeniería inversa de un tipo de célula a partir de datos de ADN sin procesar, significa que la IA pronto podría otorgar a las personas poderes extremadamente peligrosos.

Tales poderes peligrosos incluyen la capacidad de sintetizar virus, generar nuevas neurotoxinas o ensamblar una «vida espejo» omnicida. Tales peligros son el lado oscuro de la maravillosa promesa de la IA de democratizar la inteligencia. Se considera que los riesgos de bioseguridad son, por tanto, mucho peores que los de ciberseguridad, dado que un virus diseñado artificialmente puede causar miles de millones de muertes.

Si un virus diseñado artificialmente puede causar miles de millones de muertes, la humanidad no tiene margen para aprender de los errores, por lo que el tiempo para lograr que los modelos sean seguros para su lanzamiento se encuentra agotado.





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