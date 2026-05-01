La IA revoluciona las búsquedas en internet: ¿Cómo pueden las marcas mantener su relevancia?

Un informe de Criteo revela que uno de cada siete consumidores usa IA como punto de entrada para sus búsquedas en línea. Las marcas enfrentan desafíos para posicionarse en respuestas generadas por ChatGPT y Gemini, lo que ha llevado al desarrollo del Generative Engine Optimization (GEO). Sin embargo, la influencia de las marcas en la IA es limitada debido a la diversidad de fuentes y la falta de control sobre plataformas como Reddit o LinkedIn.

En los últimos años, el panorama de las búsquedas en internet ha experimentado una transformación radical. Hace apenas cinco años, Google dominaba este espacio, pero la llegada de grandes marketplaces como Amazon y, más tarde, el auge de las redes sociales cambiaron el juego.

Ahora, la inteligencia artificial (IA) ha irrumpido con fuerza, convirtiéndose en el punto de entrada preferido para muchos consumidores. Según un reciente informe de Criteo, uno de cada siete usuarios recurre a modelos de lenguaje grande (LLM) como ChatGPT o Gemini para iniciar su viaje de compra en línea. Esta tendencia ha generado preocupación entre las marcas, que temen perder relevancia si no logran posicionarse en las respuestas generadas por la IA.

Para abordar este desafío, ha surgido el concepto de Generative Engine Optimization (GEO), una evolución del SEO tradicional que busca mejorar la visibilidad de las marcas en la era de la IA. Sin embargo, influir en las respuestas de la IA no es tarea fácil. Los LLM se nutren de múltiples fuentes, desde medios de comunicación premium como Reuters o Forbes hasta plataformas como Reddit o LinkedIn, donde el control del contenido es limitado.

Además, plataformas como Wikipedia, aunque influyentes, pueden replicar información incorrecta, lo que afecta a las marcas. Jens Fauldrath, experto en SEO de la consultora get:traction, señala que el control de las marcas sobre su imagen en las respuestas de la IA es limitado, especialmente en plataformas donde prima el contenido de terceros, como reseñas y foros.

También destaca que muchos medios especializados bloquean el acceso de los LLM a sus archivos, y que existen plataformas de dark social, como apps de mensajería o emails, que son invisibles para la IA. Las estrategias de GEO enfrentan dos limitaciones principales: la rastreabilidad del contenido por parte de los LLM y la curación de contenido.

Plataformas cerradas a las arañas de la IA no tienen impacto en su conocimiento, y no es posible controlar arbitrariamente los mensajes en todos los canales disponibles. En resumen, la influencia de las marcas en las respuestas de la IA es limitada, lo que plantea un desafío significativo en un entorno digital en constante evolución





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