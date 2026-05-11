La IA genera contenido, pero la creatividad es lo que hace la diferencia

La inteligencia artificial genera contenido con eficacia, pero la creatividad es lo que hace la diferencia en la publicidad. La IA puede acelerar la producción de contenido, pero la dirección sigue estando en la idea. En Havas, la creatividad define el territorio, la narrativa y la tensión, mientras que el contenido lo despliega, lo amplifica y lo mantiene vivo en el tiempo.

Durante décadas, la publicidad ha vivido en una tensión constante entre lo que funciona y lo que sorprende. Hoy, con la irrupción de la inteligencia artificial generativa, esa tensión corre el riesgo de romperse hacia un lado.

La IA funciona identificando patrones y anticipando lo siguiente, pero no es creatividad. La creatividad consiste en cambiar lo que viene después. En Havas, trabajamos en hacer algo que la IA no puede hacer: desviarse del patrón. La oportunidad y la responsabilidad están en coreografiar ambos mundos, en integrar la creatividad y el contenido de manera coherente





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