La huelga general del 11 de noviembre genera bandas de policías y piquetes en toda España

El 11 de noviembre, la huelga general convocada por sindicatos y grupos de vivienda provocó la intervención policial en piquetes de Madrid, Toledo, Burgos, Valencia y otras ciudades, generando tensiones y debates sobre los derechos de los trabajadores.

El 11 de noviembre, la huelga general convocada por UGT, CC.OO., CNT y sindicatos del sector vivienda trasciende las calles, dejando a la Policía Nacional abriendo su presencia en ciudades de toda España. La convocatoria de 24 horas obligó a trabajadores de diversos sectores a marcharse, generando piquetes informativos y la intervención de la fuerza policial.

El mecanismo de la huelga y la respuesta policial

La huelga, diseñada para presionar a los gobiernos sobre vivienda y salarios dignos, requería la coordinación de sindicatos con el uso de piquetes informativos en arterias comerciales. Los agentes de la Policía Nacional respondieron cargando a estos piquetes, interrumpiendo el tráfico y las actividades del día. En Madrid, la intervención se realizó en el centro de la ciudad, mientras que en Burgos la policía bloqueó la salida de autobuses urbanos por la mañana.

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El proceso de intervenciones se repitió en Valencia, donde los piquetes pasaron por la Plaza del Ayuntamiento, y en Toledo, donde los piquetes llegaron a la principal arteria del Casco Histórico. En cada uno de los lugares, la policía utilizó tácticas de carga para disipar los grupos protestantes.

Posturas de los sindicatos y la población

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, expresó en la Gran Vía que la huelga sigue siendo un "éxito" de seguimiento y que el objetivo de bajar los precios del alquiler sigue siendo el mandato central. Los grupos de vivienda, en conjunto con las federaciones de trabajadores, afirman que la acción responde a la magnitud de la crisis de vivienda en España.

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Los manifestantes, además de los sindicatos, incluyeron a colectivos de estudiantes del Sindicato de Estudiantes y a grupos nacionalistas en ciudades como Vigo, Pontevedra y Pamplona. Su presencia en la huelga señala la amplia convergencia de intereses hacia mejoras en salarios y condiciones de vivienda.

Impacto y próximos pasos en la movilización

La acción generó un impacto directo en la movilidad urbana, con interrupciones en el tráfico a causa de los piquetes, y en las operaciones de transporte público, como el cierre de líneas de autobús en Burgos. Las autoridades municipales y autonómicas cubran la obligación de las fuerzas de seguridad para garantizar la orden pública durante la jornada.

La policía notificó la necesidad de garantizar la circulación y la continuidad de servicios esenciales, mientras las organizaciones sindicales planifican la continuación de su campaña en la segunda semana del mes. La huelga del 11 de noviembre marca un hito que se replicará en futuras convocatorias de movilización.