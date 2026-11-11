La huelga general de mayo 9 deja una huella histórica en España

El viernes 9 de mayo, la mayor concentración de huelga general jamás vista en España se concentró en Madrid, con los sindicatos UGT y CCOO encabezando una movilización que interrumpió la producción industrial y generó tensiones policiales.

El viernes 9 de mayo, la mayor concentración de huelga general jamás vista en España se concentró en la capital, Madrid, convirtiéndose en un evento histórico de movilización social que catapultó a las organizaciones sindicales UGT y CCOO al centro del debate nacional.

Liderazgo y magnitud de la huelga en España

Dos dirigentes, el secretario general de UGT Pepe Álvarez y el líder de la federación CCOO Unai Sordo, encabezaron la marcha que pintó el panorama con "aplastante" y "dispar" seguimiento según la magnitud del movimiento, alcanzando cifras que oscilan entre el 84 % en Cataluña, el 75 % en Andalucía y Aragón y hasta el 41 % en Extremadura y Castilla-La Mancha. Su mensaje era claro: "El derecho a salarios dignos y a servicios públicos es nuestra causa; los gobiernos no pueden ignorar el urgente problema de la vivienda ni la fractura socioeconómica que nos divide".

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La huelga, que tuvo efectos visibles en la producción industrial, paralizó fábricas en todo el territorio, desde la planta de Seat en Martorell y Navantia en Ferrol hasta la smelter de Alcoa en Lugo. El paro, concentrado en las grandes industrias, especialmente en la del automóvil, petroquímica y metalúrgica, obligó a la industria a detener la producción de relojes, maquinaria y autopartes, creando un clima de incertidumbre pero también de reafirmación de la solidaridad sindical.

La dispersión de los piquetes se vio acompañada de provocaciones policiales que llevaron a la utilización de gas pimienta. La unidad de intervención policial (UIP) dispersó a los manifestantes cuando invadieron la calzada de la feria de alimentos frescos en Madrid, provocando el despliegue del SAMUR para atender a los heridos; un hombre fue detenido posteriormente por lanzar una valla contra la guardia.

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Confrontación policial y demandas sociales

Los dirigentes sindicales siguieron llamando a la presión democrática, subrayando que "no hay sociedad democrática sin una policía democrática". Según Álvarez y Sordo, la policía está "haciendo de piquete empresarial", y la situación obligará a los gobiernos, sin importar su ideología, a responder ante la crisis de vivienda y a la demanda de mejores salarios. Las negociaciones siguen abiertas y la huelga probablemente se prolongará en las convocatorias de la tarde y el fin de semana.

El evento se registró como un punto de inflexión en la lucha laboral en España, demostrando la fuerza colectiva y la capacidad de las organizaciones para movilizar a la sociedad. *