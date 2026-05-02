La hostelería española se prepara para un cambio radical: adiós a los envases monodosis en 2026

A partir del verano de 2026, los tradicionales sobres de azúcar, monodosis de ketchup y envases pequeños de aceite desaparecerán de los bares y restaurantes españoles, según el nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR). Esta medida busca reducir residuos y promover un modelo de consumo más sostenible en el sector HORECA.

La hostelería española se enfrenta a un cambio trascendental que transformará la experiencia en bares, restaurantes y cafeterías. A partir del verano de 2026, los clásicos sobres de azúcar, las monodosis de ketchup y los pequeños envases de aceite de oliva desaparecerán de las mesas, según el nuevo Reglamento Europeo de Envases y Residuos de Envases (PPWR).

Esta medida, impulsada por la Unión Europea, busca reducir la generación de residuos y promover un modelo de consumo más sostenible, marcando un antes y un después en el sector HORECA (hoteles, restaurantes y catering). Durante décadas, estos pequeños envases han sido un elemento omnipresente en la hostelería española. Pedir un café y recibir un sobre de azúcar o acompañar una ensalada con una monodosis de aceite y vinagre era una práctica tan arraigada que pasaba desapercibida.

Sin embargo, Bruselas ha decidido poner freno a este modelo de 'usar y tirar', especialmente cuando existen alternativas reutilizables. La normativa entrará en vigor el 12 de agosto de 2026 y afectará directamente a los establecimientos cuando el consumo se realice dentro del local.

Esto significa que ya no se podrán ofrecer en envases monodosis productos como aceite, vinagre, sal, azúcar, mantequilla, mermeladas, leche para el café, ni salsas como ketchup, mostaza o mayonesa cuando el cliente consuma en el establecimiento. Aunque no se trata de una prohibición total, esta primera fase está enfocada en eliminar aquellos formatos de un solo uso cuya utilidad ambiental es difícil de justificar.

Por ejemplo, un bar no podrá colocar un sobre de azúcar junto al café servido en mesa ni entregar una mini botella de aceite para aliñar una tostada o una ensalada dentro del local. No obstante, la norma establece excepciones para centros sanitarios y asistenciales, como hospitales, clínicas o residencias, donde las monodosis seguirán permitidas por motivos higiénicos o médicos.

Los servicios de comida para llevar y entrega a domicilio tampoco estarán incluidos en esta fase inicial, por lo que los sobres y envases individuales seguirán permitidos en estos casos, siempre dentro de los criterios de sostenibilidad marcados por la normativa europea. Este cambio obligará a los establecimientos a adaptar su forma de servir determinados productos.

Los sobres y mini envases deberán ser sustituidos por formatos reutilizables o colectivos, como aceiteras rellenables, saleros, azucareros, dispensadores de salsas o jarras de leche. Aunque la medida pueda parecer menor, significará un gran cambio para los hosteleros, que deberán reorganizar sus rutinas internas, protocolos de limpieza y controles sanitarios para garantizar que estos nuevos recipientes cumplan con las condiciones adecuadas de higiene.

Más allá del impacto operativo, la decisión marca un cambio de rumbo en la estrategia medioambiental europea, con la UE avanzando hacia una eliminación más amplia de los envases monodosis de plástico en la hostelería para 2030. Todos estos cambios significan un avance hacia una transformación mayor, en la que la comodidad del envase individual deja paso a la sostenibilidad como prioridad





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