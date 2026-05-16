'La hora de La 1' mantiene su liderato en el medio de un apagón televisivo

Aunque la interrupción de su programación تسبب una fuga de espectadores, 'La hora de La 1' fue líder en audiencia durante los 20 minutos de la interrupción.

Aunque el corte de su emisión le ocasionó una evidente fuga de espectadores, 'La hora de La 1' fue líder de audiencia durante los 20 minutos que duró el apagón.

Cintora denuncia que Telemadrid no ha facilitado a 'Malas lenguas' la polémica entrevista de Ayuso y Mariló Monteroen los platós de Prado el Rey, el equipo del programa temía que se produjera una pérdida masiva de audiencia. Durante los 20 minutos que duró el corte, la televisión pública emitió las típicas cortinillas y los clásicos vídeos promocionales que sirven de comodín en situaciones como esta.

Es, a priori, un relleno poco atractivo, y si bien es cierto que muchos espectadores cambiaron de cadena al ver que no se resolvía el problema, el programa deretuvo a casi todos sus seguidores y, lo que es más sorprendente, se mantuvo muy por delante de sus rivales en el formato estrella de las mañanas. El viernes, en el momento exacto del apagón (eran las 08:09 cuando se congeló su imagen), el programa tenía una audiencia de 2,5 millones de personas.

Durante los minutos siguientes, mientras se emitía el socorrido bucle de autopromociones, la audiencia cayó en picado. Y a las 08:27, cuando Intxaurrondo reapareció en la pantalla de TVE, aún quedaban al pie del cañón en pocos minutos, pero, por sorprendente que pueda parecer, siguió siendo líder de audiencia durante estos momentos de emisión improvisada. Ninguna otra oferta televisiva se situó por encima de la tertulia que conduce Silvia Intxaurrondo.

Antena 3, laSexta y Telecinco (las cadenas más problemáticas en esa franja) apenas se beneficiaron del desplome de La 1. Reestablecido el suministro eléctrico en Prado del Rey, el programa retomó su emisión y recuperó a sus fieles poco a poco. Necesitó casi una hora para volver a tener los datos de audiencia previos al apagón





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