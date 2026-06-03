La historia secreta de las gestiones para que Pablo VI visitara España

ABC reveló en 1980 las gestiones secretas para que Pablo VI visitara nuestro país y cómo Franco eludió el encuentro. Quedaba una hora de vuelo cuando Juan Pablo II mostró por primera vez a los periodistas su impaciencia por aterrizar en Madrid en 1982.

ABC reveló en 1980 las gestiones secretas para que Pablo VI visitara nuestro país y cómo Franco eludió el encuentro. Quedaba una hora de vuelo cuando Juan Pablo II mostró por primera vez a los periodistas su impaciencia por aterrizar en Madrid en 1982.

Joaquín Navarro-Valls, atento a cada gesto del Pontífice, aún le escuchó esas mismas palabras una vez más antes de que el avión tomara tierra en Barajas y el Papa besara por primera vez suelo español. Tras aquel inolvidable viaje, Juan Pablo II regresó en otras cuatro ocasiones más, convirtiendo nuestro país en uno de los más visitados en su pontificado.

Benedicto XVI cuidó después ese contacto en otros tres viajes apostólicos y, ahora, está a punto de conocer personalmente cómo los españoles se vuelcan con un Papa. Han pasado quince años de la última visita papal y la llegada de Robert Francis Prevost ha despertado gran expectación. Visitará Canarias, siguiendo el deseo que Francisco no llegó a cumplir. También Pablo VI quiso venir a España.

Fue con motivo del Año Santo Jacobeo de 1971, aunque a él 'no le dejaron', cuando se comenzaba a hablar del primer viaje de Juan Pablo II.

'Ocurrió en una audiencia con el Papa. Le planteé la posibilidad de visitar nuestro país', comenzó a relatar este testigo de excepción de aquel episodio. Ningún Pontífice hasta esas fechas había pisado tierra española, a excepción de Adriano VI, cuyo nombramiento le sorprendió en Vitoria, o del excomulgado Papa Luna. A juicio de Garrigues, aunque fuera 'cautelosa -como son todas las decisiones de la Curia en general- y siempre, naturalmente, supeditada a la reacción que pudiera tener el Gobierno español'.

Pablo VI con el cardenal Tarancón, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, en 1976 y artículo de José Antonio A. Gundín en ABC en 1980. El periodista de ABC, actual jefe de Informativos de Telemadrid, preguntó entonces por qué no prosperó el viaje y su interlocutor explicó que existían. Tras el Concilio Vaticano II, Pablo VI había pedido a Franco que renunciara al privilegio de proponer candidatos para ocupar sedes episcopales vacantes y el jefe del Estado español se había negado.

Según el diplomático, el Gobierno dio aquellos años 'una batalla estéril' y 'carente de todo fundamento' sobre este tema ya que la Secretaría de Estado de la Santa Sede 'logró siempre manejarse hábilmente para hacer básicamente aquellos nombramientos que quería'. Garrigues pensó que una conversación directa entre Pablo VI y Franco podría zanjar este 'espinoso y vano problema'. Se acercaba el Año Santo Compostelano y la visita del Papa podría coincidir con la ceremonia de cierre.

'Con esta(tan secreta que no llegaron a conocerla ni media docena de personas) de preparar ese encuentro', el diplomático se desplazó a Madrid. Estaba convencido de que si el Gobierno mostraba el menor signo de aceptación, la presencia en España de Pablo VI sería 'un hecho'. Según su relato, dio cuenta de sus discretas gestiones al ministro de Asuntos Exteriores, pero su propuesta 'cayó en el más absoluto vacío'.

'No esperaba ni un sí ni un no rotundo, como no lo tenía del Santo Padre, sino una buena disposición, semejante a la de éste'. Pedro Ruiz, directo tras escuchar a Pedro Sánchez que habrá Gobierno hasta el 2027: 'Es un acto de pesimismo duro





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