Descubre cómo Charles Dickens creó al personaje más famoso de la Navidad, inspirado en epitafios de Edimburgo y la vida real de comerciantes escoceses.

La reciente adaptación cinematográfica dirigida por Ti West, producida por Skydance Productions y Paramount Pictures, ha llevado a 'Cuento de Navidad' a las pantallas nuevamente. Este proyecto estrena el 13 de noviembre y busca revitalizar la narrativa clásica mediante una nueva lente artística y técnica.

Charles Dickens y la inspiración escocesa

Charles Dickens, reconocido como el padre de la Navidad moderna, publicó originalmente 'Cuento de Navidad' en diciembre de 1843. La obra consolidó a Ebenezer Scrooge como uno de los personajes más icónicos y anti-natales de la literatura universal. Sin embargo, la génesis de este antiheroe tiene raíces profundas en una visita física a Escocia, lejos de los círculos literarios londinenses.

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Durante una conferencia en junio de 1841, Dickens visitó la ciudad de Edimburgo. Fue en el cementerio Canongate donde ocurrió el momento crucial que detonaría la creación del personaje. Al leer una lápida, Dickens interpretaba erróneamente una inscripción latina o escocesa, confundiendo términos.

El error en el epitafio de Canongate

En la tumba de un hombre llamado Ebenezer Lennox Scroggie, Dickens creyó leer que se referían a 'el hombre mezquino' o avaro. La inscripción real probablemente aludía a 'el hombre de la comida' o benefactor, pero el malentendido fue profundo. Este error inicial le sirvió como chispa creativa inmediata.

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Dickens reflexionó públicamente sobre este incidente, escribiendo que ser recordado por la eternidad solo por ser mezquino parecía 'el mayor testimonio de una vida desperdiciada'. Esta sensación de fracaso vital motivó la creación de un personaje que aprendería a redimirse, alejándose de ese destino trágico.

Verdades ocultas sobre Ebenezer Lennox Scroggie

Investigaciones históricas posteriores han desmentido la visión negativa que Dickens proyectó sobre Ebenezer Lennox Scroggie. Este comerciante de maíz y vinicultor no fue un hombre tacaño en el sentido literario. Por el contrario, su reputación pública estaba muy lejos de la avaricia.

Scroggie era conocido localmente como un canalla y mujeriego empedernido. Su vida estuvo marcada por escándalos públicos que nada tenían que ver con la pobreza o la tacañería. Entre sus controversias destacan intentos de acoso a la condesa de Mansfield y dejar embarazada a una de sus empleadas.

Consecuencias sociales y políticas del personaje

La turbulenta vida privada de Scroggie también invadió el ámbito público y religioso. Interrumpió de forma dramática la Asamblea General de la Iglesia de Escocia, un acto de indisciplina notable para la época. Su legado histórico es, por tanto, el de un hombre de costumbres licenciosas, no de un avaro misógino.

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Otras influencias: John Elwes y la tacañería extrema

Además de la experiencia en Edimburgo, Dickens también se inspiró en John Elwes. Este reconocido miembro del Parlamento Británico entre 1772 y 1784, se hizo célebre por una avaricia extrema y extrema. Su rechazo a la comodidad física era tal, que se negaba a usar carroza bajo la lluvia.

Elwes prefería caminar con la ropa mojada antes que gastar en transporte. Esta actitud autodestructiva definió su vida pública. Sin embargo, su muerte en 1789 reveló una ironía económica sorprendente. A pesar de su miseria autoimpuesta, dejó 500.000 libras esterlinas a sus dos hijos ilegítimos.

El reparto y la vigencia del clásico

La nueva adaptación cuenta con un elenco internacional de primer nivel. Andrea Riseborough, Tramell Tillman, Ian McKellen, Rupert Grint, Daisy Ridley, Sam Claflin, Charlie Murphy, Arthur Conti y Ellie Bamber integraron el reparto principal. Juntos, exploran la psicología compleja de Scrooge en un contexto moderno.

Guionizada por Nathaniel Halpern, la película mantiene el núcleo temático de la redención. El guion conecta la ficción de 1843 con las realidades históricas de los inspiradores reales. El resultado es un puente entre la literatura victoriana y el cine contemporáneo, respetando la integridad de los datos históricos y literarios presentados.