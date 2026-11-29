Descubre los detalles históricos exactos sobre Hugh Glass, el trampero que sobrevivió a un ataque mortal de oso grizzly en 1823 y fue abandonado por sus compañeros.

La figura de Hugh Glass, el cazador y trampero estadounidense que sobrevivió a un brutal ataque de un oso grizzly en 1823, ha cautivado a los historiadores y al público general debido a su extraordinaria narrativa de supervivencia. A diferencia de la versión cinematográfica protagonizada por Leonardo DiCaprio en la película The Revenant, los registros históricos revelan un relato de obsesión y resistencia física frente a probabilidades que parecían casi imposibles de superar en el salvaje entorno natural de la frontera americana de principios del siglo XIX.

La realidad histórica detrás del mito

El primer relato detallado sobre la vida de Hugh Glass data del año 1825, según los estudios del historiador John Coleman, docente de la Universidad de Notre Dame en el estado de Indiana. La historia comienza cuando unos viajeros en el Camino de Santa Fe encontraron a un grupo de tramperos, personas que capturan animales salvajes principalmente por sus valiosas pieles para fabricar ropa, que habían perdido sus animales de carga.

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Entre estos tramperos se encontraba Glass, un hombre de aproximadamente cuarenta años que, según la documentación, aparentaba muchos más de los que realmente tenía. Un joven médico llamado Roland Willard se fijó en él de inmediato al notar su aspecto muy deteriorado. Glass mostraba un cuerpo marcado por el agotamiento y el alcohol, y se le describe con una estatura de unos 1,75 metros, complexión robusta, tez oscura, cabello negro azabache y cicatrices en las mejillas probablemente causadas por la viruela.

Glass contó al médico que, dos años antes del encuentro registrado, un oso grizzly, identificado como el animal más temido de las llanuras, lo había atacado. Un profundo surco recorría uno de sus brazos y varias cicatrices descendían por el costado de su cuerpo, evidenciando las devastadoras secuelas de aquel ataque extraordinariamente violento que ya había marcado su existencia antes de la famosa travesía de 1823.

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El contexto económico del comercio de pieles

Para la década de 1820, el comercio de pieles experimentaba un auge significativo en los Estados Unidos. Las pieles de castor tenían una gran demanda en Europa, lo que llevó a empresarios como William Ashley y Andrew Henry a reclutar cazadores para aventurarse río arriba por el Misuri, hacia territorios peligrosos y disputados. Este crecimiento económico impulsó la expansión hacia el oeste, aunque con altos costos humanos y territoriales.

El modelo de negocio implementado por William Ashley eliminaba deliberadamente a los intermediarios indígenas de su papel tradicional en el comercio de pieles. Esta decisión estratégica intensificó las tensiones y la violencia entre los colonos y las naciones nativas, creando un ambiente hostil que definió las relaciones comerciales y sociales de la región durante los siguientes años, afectando directamente a los tramperos empleados.

En agosto de 1823, Glass fue enviado por delante del grupo principal para explorar el terreno. Este movimiento táctico resultó ser un error mortal. Mientras se encontraba en plena naturaleza, Glass se topó con una osa grizzly y sus crías. La osa cargó contra él inmediatamente, utilizando sus garras largas para desgarrar su carne y sus mandíbulas aplastantes para morderle la cabeza y el cuello en un ataque súbito y brutal.

El abandono y la reacción de sus compañeros

Sus compañeros escucharon los gritos de auxilio y corrieron hacia él para ayudar. Los cazadores lograron apartar a la bestia, convencidos inicialmente de que Glass había muerto en el enfrentamiento, pero encontraron que estaba consciente. Le contaron quince heridas, cada una de ellas potencialmente mortal. Los hombres lo vendaron como pudieron, intentando aliviar su sufrimiento inmediato.

Pero, al estar a cientos de kilómetros de cualquier lugar seguro y con tribus hostiles cerca, el líder del grupo tomó una decisión crítica: Glass iba a morir en ese intento. Andrew Henry ofreció una recompensa a quien aceptara la tarea de vigilarlo. Esperaron durante la noche a que Glass muriera para poder continuar con su viaje sin cargas adicionales, un acto que reflejaba la dureza de la supervivencia en la frontera.

Según explica Clay Landry, historiador y asesor de la película The Revenant, Glass podía respirar pero no hablar, entrando y saliendo de la consciencia en un estado de agonía prolongada. Sus compañeros lo dejaron atrás, creyendo que no tenía opciones de supervivencia en el frío y peligroso entorno, lo que inicia la leyenda de su resistencia sobrehumana para volver a los asentamientos civilizados.

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Orígenes indígenas y el incidente de la piratería

Antes de los eventos de 1823, Glass tuvo una historia vinculada a la piratería. Se dice que Hugh Glass fue obligado a dedicarse a la piratería por el notorio pirata Jean Lafitte, una conexión que añade capas de complejidad a su biografía. Esta situación lo llevó a conflictos legales y físicos que marcaron su trayectoria antes de convertirse en un símbolo de la frontera americana.

Ambos, Glass y otros involucrados, fueron capturados por los pawnee, una destacada nación indígena que habitaba las Grandes Llanuras centrales. La captura parecía condenar a un destino fatal para el grupo, pero la vida de Glass cambió radicalmente gracias a un último acto de supervivencia. Glass ofreció al jefe de la tribu un regalo específico: un pigmento rojo natural, el bermellón, que llevaba consigo en el bolsillo.

Ese gesto impresionó tanto al jefe pawnee que lo adoptó como hijo. Esta anécdota, también mencionada por el historiador John Coleman, ilustra cómo Glass logró integrar elementos de su entorno indígena. El jefe pawnee visitó incluso al presidente John Monroe en 1822, un evento diplomático que subraya la importancia de las relaciones intertribales y la influencia de gestos simbólicos como el del bermellón en la política de la época.

Límites de la evidencia histórica

Hoy en día, los historiadores reconocen que las fuentes sobre Hugh Glass son limitadas y fragmentarias. Cartas, relatos de segunda mano y narraciones orales transmitidas de fogata en fogata constituyen los mejores registros que se conservan sobre su vida. Uno de los pocos documentos escritos directamente relacionados con Glass es una carta que envió a los padres de otro trampero, John Gardner, quien murió durante un enfrentamiento con los indígenas arikara a lo largo del río Misuri.

Hay muchas personas que cuentan la historia de Hugh Glass, pero casi siempre que crees que te estás acercando a la verdad, en realidad estás bastante lejos, afirma Coleman. La falta de un diario personal o testimonios directos extensos de Glass significa que gran parte de su narrativa está construida sobre interpretaciones posteriores y relatos orales que pueden haber sido embellecidos por el paso del tiempo.