La historia de Borja Jiménez y Julián Guerra es una de las más románticas y reconocibles del toreo actual. Desde su encuentro en el invierno de 2022 hasta su reciente encerrona en Las Ventas, la pareja ha compartido una larga travesía en el desierto, donde veían cómo las oportunidades llegaban con cuentagotas.

Borja Jiménez y Julián Guerra repasan la historia de una apuesta que transformó años de olvido en una de las trayectorias más admiradas del toreo actual.

El torero de Espartinas y el apoderado salmantino han compartido una larga travesía en el desierto, donde veían cómo las oportunidades llegaban con cuentagotas. Todo cambió en el invierno de 2022 en un tentadero en la ganadería de Aldeanueva, cuando apareció Julián Guerra.

"Lo primero que vi fue pasión. Cuando se encontraba a gusto era capaz de expresar y reducir las embestidas a su cintura", recuerda el apoderado salmantino. Durante meses, Borja viajó desde Sevilla a Salamanca únicamente para entrenar. No había contratos ni perspectivas inmediatas.

Sólo campo, tentaderos y muchas horas de preparación.

"No teníamos corridas de toros. Teníamos tentaderos, toreo de salón y muchos sueños. Cuando una persona apuesta por ti después de tantos años sin que nadie lo haga, algo cambia dentro de ti", recuerda el sevillano. En apenas tres temporadas, Borja Jiménez ha pasado de luchar por una oportunidad a convertirse en uno de los nombres imprescindibles de las grandes ferias.

El año pasado firmó uno de los indultos más importantes de su carrera en Bilbao y cerró la temporada como segundo del escalafón. Este año ha vuelto a dejar su sello en Sevilla y Madrid, aunque la espada le negara triunfos mayores.

Especialmente significativa fue su reciente encerrona en Las Ventas, una tarde en la que llegó a parar de salida hasta nueve toros distintos y encontrarse con aquel ejemplar de El Torero que le permitió firmar una de las faenas más importantes de su trayectoria madrileña.

"Tuve que tener mucha paciencia y la cabeza muy fuerte. En Madrid no es fácil sobreponerse a todo eso y esperar tu momento", explica. Borja sigue conviviendo con una exigencia constante.

"A mí la exigencia me gusta. Si te exigen es porque esperan mucho de ti. Eso me motiva y me hace crecer", afirma. Julián Guerra tiene su propia teoría.

"A veces el sistema, del que no me gusta hablar, está perdiendo una oportunidad de empujar más una historia bonita, romántica, a la antigua. La de un torero con carisma, cercano a la afición. Ver cómo los niños le piden una foto o un cromo es algo que me llena de esperanza", afirma. Por delante esperan grandes ferias y el regreso otoñal a Las Ventas.

Pero antes aparece una fecha marcada en rojo: la Feria de San Miguel.

"La Puerta del Príncipe la tengo muy metida en la cabeza. Este año la he tenido dos veces en la mano y quiero recuperarla", afirma Borja. Cuando se le pregunta a Julián Guerra por el techo de su torero, la respuesta huye de estadísticas.

"La cima está en el cielo. Si consigue eso, llegará donde tenga que llegar. Yo sólo le pido a Dios que lo proteja y que siga entregándose al toro como lo hace. Si él le da la vida al toro, el toro le devolverá sus sueños", afirma





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