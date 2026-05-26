La historia de la camiseta verde de la selección mexicana de fútbol

Este artículo describe la evolución de la camiseta verde de la selección mexicana de fútbol desde sus orígenes en las décadas de 1920 y 1930 hasta su uso en el Mundial de Francia 1998 y su inclusión en la Piedra del Sol en el frente.

La playera es parte de la identidad de la selección mexicana de fútbol .

"Ponerse la verde" es, entre los mexicanos, sinónimo de apoyo incondicional al equipo nacional, independientemente del resultado. Pero "la verde" no siempre fue verde: en las décadas de 1920 y 1930, el uniforme de la selección mexicana consistía en una camiseta rojiza, de un tono muy cercano al guinda o granate. De izquierda a derecha: Luis Hernández con la playera del Mundial de 1998, Javier Hernández con la playera de 2014 y Rafael Márquez con la playera de 2010.

"El primer uniforme verde se utiliza en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam (1928). México se enfrentó a España, cuyo color es el rojo, entonces, México jugó con una playera de color verde botella", cuenta a CNN en Español Erik Lugo, experto en historia del fútbol mexicano y miembro de Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation.

La playera verde se volvió "oficial" para la selección mexicana en 1956, cuando la Ciudad de México fue sede del Segundo Campeonato Panamericano de Fútbol, el primer torneo internacional de importancia celebrado en el país. En el Mundial de Suecia 1958, "el Tri" jugó su primera Copa Mundial con camiseta verde. La playera, color verde claro con un diseño liso y cuello en V, era fácilmente reconocible.

Del lado izquierdo del pecho, este jersey tenía un escudo en forma de placa con los tres colores de la bandera nacional: verde, blanco y rojo. Aunque en blanco y negro, en esta fotografía del 13 de junio de 1958 de un partido de Gales contra México se puede observar el escudo en forma de placa de México. En 1986, México fue sede de la Copa del Mundo de la FIFA.

Para este torneo, el uniforme incorporó un importante cambio: el escudo de placa fue reemplazado por el escudo de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF), que consistía en un águila de perfil sobre el monolito mexica de la Piedra del Sol y un balón de fútbol. Este escudo (con variaciones menores) fue una constante en las playeras de la selección mexicana hasta el Mundial de Qatar 2022.

El delantero mexicano Hugo Sánchez corre con el balón durante el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Alemania Occidental y México el 21 de junio de 1986 en Monterrey. Re-edición del jersey local de la selección nacional de México 1986. A la fecha, la camiseta del Mundial de 1986 es clásica y codiciada por coleccionistas y aficionados. Incluso fue lanzada a la venta como una edición especial de Adidas para el Mundial de 2026.

Y es que, explica Lugo, no fue sino hasta 1994 que comenzó el boom de la comercialización de playeras del Mundial para aficionados.

"Fue hasta mediados de 1990 cuando, a nivel mundial, todas las selecciones y clubes empezaron con la venta de playeras oficiales. Antes no era algo que se diera; era raro ver en el estadio a gente con el jersey de su equipo", añade Lugo. Memo Ochoa de México durante un entrenamiento en el Mundial de Qatar 2022. Pero fue a finales de 1990 que fue introducida la que es considerada la camiseta más icónica de la selección mexicana.

La playera de México para el Mundial de Francia 1998 mantenía el ya clásico color verde y escudo de la FMF, pero incluyó una importante innovación: un estampado a detalle del monolito de la Piedra del Sol en el frente. La Piedra del Sol, también conocida como "Calendario Azteca" o "Sol Azteca", fue descubierta en 1790 y es uno de los vestigios más famosos del México-Tenochtitlán.

De acuerdo con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, este monolito rinde homenaje a la cosmovisión azteca respecto al tiempo, que regía el orden social y económico. Esta piedra es considerada un símbolo de identidad mexicana, por lo que su inclusión en la playera del combinado nacional fue ampliamente celebrada. Cuauhtémoc Blanco usando la playera de la selección mexicana en una fotografía de la colección de vista previa de la Copa Mundial 1998.

Luis "el Matador" Hernández celebra un gol en el Mundial de 1998. La camiseta con la Piedra del Sol, producida por la marca mexicana ABA Sport, se encuentra consistentemente en las mejores camisetas de equipos de fútbol y es vendida como re-edición este 2026. Entre la afición fue también bien recibida y es recordada con gran nostalgia.

Los aficionados mexicanos animan a su equipo durante un partido amistoso de fútbol entre México y Portugal en el Estadio Banorte (antes conocido como Azteca) de Ciudad de México, el 28 de marzo de 2026





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