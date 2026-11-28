El médico italiano Nicola Cobucci custodia el legado de José Ortega, exiliado español que encontró refugio en Bosco, donde hoy hay tres museos dedicados a su obra.

En la nochebuena de 1990, el pintor español José Ortega falleció en un hospital de París, lejos de su tierra natal en Arroba de los Montes, Ciudad Real. Durante sus últimos momentos, el artista de 69 años deliró gritando que volvería a España y que finalmente sería reconocido por sus logros.

Este evento marcó el inicio de una promesa cumplida por su amigo italiano, Nicola Cobucci, un médico jubilado de 81 años que se comprometió a preservar la memoria del maestro.

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José Ortega había sido un artista de talla internacional con exposiciones en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Austria, Italia, Francia, Bélgica, Suiza y Líbano.

En varias ocasiones, su trabajo fue exhibido junto a la de Pablo Picasso, consolidando su estatus dentro del panorama artístico global del siglo veinte.

Refugio en la aldea de Bosco

Ortega encontró refugio en la pequeña aldea italiana de Bosco después de que las autoridades franquistas dictaran una segunda orden de busca y captura contra él.

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Nicola Cobucci, su vecino en este enclave, gestionó un billete de avión para despedirse de su amigo y juró dedicar el resto de su vida a recordar quién era él.

La relación comenzó en junio de 1971 cuando Cobucci vio a Ortega por primera vez, notando un rostro marcado por el sufrimiento y una mirada penetrante con un rasgo infantil.

Ortega necesitaba un terreno con un olivo centenario para vivir, y Cobucci sintió un deber moral de regalarle la tierra, aunque el artista insistió en pagar por ella.

Museos y legado cultural

En Italia existen actualmente cuatro museos que llevan el nombre de Ortega, reflejando el profundo impacto que tuvo el exiliado en la comunidad local.

El único museo que se abrió en España durante 1999 en Arroba de los Montes cerró tras unos meses debido a la humedad que dañó las pinturas.

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Actualmente, el edificio en España se utiliza como almacén y para impartir cursos de informática a la tercera edad en una localidad de 59.600 habitantes.

Bosco, con apenas 385 habitantes, alberga tres museos dedicados al artista, compitiendo deportivamente con otras localidades por custodiar su legado.

Casa-museo y recuerdos personales

La vivienda de Cobucci actúa como un museo informal donde cada pared cuelga un cuadro de Ortega, sirviendo como un homenaje permanente al artista ausente.

En 1982, Ortega envió a Cobucci un cuadro titulado Recolectoras de aceitunas en Bosco como agradecimiento por la ayuda recibida años atrás.

La dedicatoria en la parte posterior del lienzo afirmaba que ningún dinero podría igualar el valor de lo que se recibió sin ser conocido previamente.

La familia Cobucci, incluyendo el hijo Rocco de 42 años, considera que este vínculo transformó sus vidas y se convirtió en una razón de ser para recordar al maestro.