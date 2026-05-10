La historia de cómo se originó el Día de la Madre

Anna Jarvis, una activista estadounidense, creó la tradición a principios del siglo XX para honrar a la madre de todos los dioses griegas, Rea, y en memoria de la de su madre. La fecha de conmemoración de su creación es el segundo domingo de mayo. Desde entonces, ha sido usada como una excelente oportunidad para los comerciantes y ha ganado mucho más apoyo para la industria de las flores y las tarjetas.

La celebración del Día de la Madre puede variar de fecha según el país, pero es escaso el número de lugares del mundo que no la conmemoran.

En el continente americano se suele celebrar mayormente en mayo, aunque otros países como México, Guatemala y El Salvador lo hacen días antes. Aunque no se sabe con exactitud el motivo por el que se conmemora, es bien conocido que se ha convertido en una de las oportunidades más importantes para el comercio, particularmente en el sector de tarjetas, flores, chocolates, restaurantes y ventas de otros artículos para mamá.

Muchos son los hijos, nietos, hermanos y parejas que tienen muy presente el día, pero pocos conocen la historia de cómo se originó la costumbre de conmemorar el amor materno en una fecha específica





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