La Historia como Farsa: Reflexiones sobre el Arte y la Crisis Civilizatoria en 'La Lechuza de Minerva'

Un análisis de la exposición 'La lechuza de Minerva' en el Círculo de Bellas Artes, que examina la repetición de la historia como tragedia y farsa a través del arte contemporáneo, explorando temas de resistencia, poder y la búsqueda de esperanza en tiempos de crisis.

Debo reiterar una frase trillada pero significativa: la Historia se repite dos veces, primero como tragedia, después como farsa. Si hace tres décadas y media estábamos expectantes ante la televisión aguardando el inicio de la Guerra del Golfo, hace unos días fuimos testigos con angustia de ... la cuenta regresiva del reloj que anunciaba la «destrucción de una civilización». Aunque pareciera el retorno eterno y catastrófico de lo idéntico, los contextos son radicalmente diferentes, cumpliéndose hoy predicciones distópicas anómalas que en aquella España pre-celebratoria (Quinto Centenario sevillano, Barcelona olímpica), sonaban a pesimismos propios de aguafiestas.

La exposición 'El sueño imperativo', comisariada por Mar Villaespesa en 1991 en el Círculo de Bellas Artes, fue recibida, en la resaca de un posmodernismo descaradamente reaccionario, con críticas airadas. Esa resistencia de la crítica tradicionalista y apegada a la pintura a propuestas de manifiesto activismo político tenía en el fondo mucho que ver con la concepción, detectada por Ferlosio, de la cultura como «un invento del gobierno». Algunas de las propuestas de 'La lechuza de Minerva' exhiben: de arriba abajo, las obras de Dagoberto Rodríguez, el clavo de Los Carpinteros y Elo Vega y Rogelio López Cuenca.

Parecía que lo apropiado era 'el oportunismo' y, para los festejos que se avecinaban, lo mejor era adoptar una actitud bufonesca, algo que alegorizaban aquellos jokers vigilantes y amenazadores de Chema Cobo. Lo peor es que la proyección que Wodiczko realizó en el Arco de la Victoria de Moncloa mostraba crudamente la derrota civilizatoria, y en esta época de 'reculamientos trumpianos' sigue gozando de plena vigencia. Isabella Lenzi ha tenido la valentía para reconsiderar aquel 'sueño' de antagonismos políticos y reactivarlo. Las intervenciones en el edificio del Círculo resuenan en claves muy diferentes, menos imperativas y más sutiles, pero no por ello carentes de aristas críticas. Una parte importante de las acciones tienen que ver con lo sonoro: los silbidos de Silbatriz Pons, los 'irrintzis' de Itziar Okariz, la 'performance' 'A palo limpio' de Dagoberto Rodríguez –en la que entrelaza fiesta y violencia– o los cantos y bailes que ha organizado Pedro G. Romero con Perrate y Rocío Márquez. Líneas de resistencia y fuga en las que lo dramático y el placer lúdico pueden entrelazarse.

Elo Vega y Rogelio López Cuenca cobijan las estatuas dispersas por distintos espacios con mantas térmicas, insistiendo, como Pasolini, en que todos estamos en peligro. Los imponentes clavos torcidos de Los Carpinteros aluden a las formas de trabajo que sustentan las instituciones y que a veces ya no resisten más. En la fachada, leemos rápidamente una 'rara frase' de María Salgado que intenta animarnos, mientras que, en la Sala Minerva, Regina Silveira amplía las sombras 'caballerescas' del poder que parecen idénticas a través de la historia, aunque en realidad son diferentes y siniestras. Afortunadamente, algunos vigilantes, siguiendo indicaciones de Tino Sehgal, se besan apasionadamente como si existieran, en medio del peligro, pasiones que pudieran salvarnos.

'La lechuza de Minerva' Colectiva Lugar: Círculo de Bellas Artes (Madrid) Dirección: C/ Marqués de Casa Riera, 2 Comisaria: Isabella Lenzi Duración: Hasta el 10 de mayo Valoración: **** Cuando los perturbados 'líderes del mundo' conculcan el derecho, es preciso recordar aquel penúltimo párrafo del prefacio de los 'Fundamentos del derecho' de Hegel: la filosofía pinta de gris, y, cuando todo ha sucedido, el arte crítico nos ayuda a reflexionar sobre cómo debería ser el mundo, repitiendo eventos para discernir esperanzas





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