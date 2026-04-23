La hipocresía de Europa ante Israel: un espejo de doble rasero y complicidad

Análisis crítico de la reciente propuesta española de sancionar a Israel ante la Unión Europea y la respuesta recibida, denunciando la doble moral de la política internacional y la complicidad de algunos países con las violaciones de derechos humanos.

En 1995, durante una entrevista con Nelson Mandela en Johannesburgo para El País, le pregunté sobre el factor decisivo que llevó a la minoría blanca supremacista de Sudáfrica a poner fin al apartheid y celebrar elecciones democráticas.

Mandela respondió sin dudar que la presión internacional, especialmente las sanciones, había sido crucial. Estas sanciones dificultaron tanto la vida de los supremacistas que finalmente se vieron obligados a buscar una reconciliación con la mayoría negra. El pasado martes, el Gobierno de España cumplió con una obligación moral al proponer a la Unión Europea la suspensión de su acuerdo preferencial con Israel.

Este acuerdo exige el respeto a los derechos humanos como condición fundamental, algo que Israel ha violado sistemáticamente durante décadas en su trato a los palestinos, libaneses y cualquier persona que se oponga a su expansión. Es incomprensible que se apliquen criterios diferentes a Israel que a Rusia bajo el régimen de Putin. La propuesta española no solo era un deber moral, sino que señalaba el único camino viable hacia una paz justa en Oriente Próximo.

Israel no renunciará a su belicismo hasta que sus ciudadanos sientan las consecuencias internacionales de sus acciones, a través de sanciones económicas, la exclusión de eventos culturales y deportivos, y restricciones de viaje. De lo contrario, continuarán creyendo que tienen carta blanca para expandir sus fronteras por la fuerza. Lamentablemente, la propuesta española no fue aprobada.

Alemania, marcada por su pasado como ejecutora de la Shoah, asumió una vez más un papel lamentable, convirtiéndose en un cómplice de la actual barbarie: el exterminio de los palestinos. Esta esquizofrenia solo es comparable a la del propio Israel, que deshumaniza a sus vecinos árabes de la misma manera que los nazis deshumanizaron a los judíos. Los árabes son tratados como seres inferiores, justificando el bombardeo de escuelas y hospitales, e incluso la ejecución pública.

La debilidad de la Unión Europea se evidencia en la figura de Kaja Kallas, su alta representante de política internacional. Kallas desestimó la propuesta española de sanciones a Israel, argumentando que no detendría la colonización de Cisjordania. Este argumento es absurdo. ¿Qué podría detenerla entonces?

¿La inacción? Kallas parece creer que el mundo es una jungla donde Europa debe ignorar las injusticias de otros para evitar complicaciones.

Sin embargo, esta actitud no se aplica a Rusia, cuyas acciones son objeto de una condena y sanciones inmediatas. Europa, bajo el liderazgo de burócratas anquilosados en el atlantismo, la rusofobia y la admiración por el sionismo del siglo XX, me avergüenza profundamente. Como europeísta, me duele ver a una Bruselas que solo es capaz de imponer sanciones a Irán por bloquear el estrecho de Ormuz. ¿Nuestros burócratas ignoran que Irán no inició la guerra actual?

¿Desconocen que, a pesar de su régimen, Irán no disparó el primer misil el 28 de febrero? ¿Nadie les ha informado que Netanyahu deseaba esta guerra desde hace años? ¿No saben que Netanyahu convenció a Trump de atacar a Irán, prometiéndole una victoria rápida y sin consecuencias económicas? ¿Dónde se informa esta gente?

Aquellos que mantenemos la conciencia moral y el sentido práctico debemos apoyar las sanciones a Israel para ayudar a su pueblo a salir de un estado de guerra permanente y fomentar la reconciliación. Debemos recordar las palabras de Albert Camus en su discurso de aceptación del Nobel, forjando un arte de vivir para tiempos catastróficos y trabajando por una paz que no sea la de la servidumbre. Es una tarea ardua, pero necesaria





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