La hazaña de 1989: cómo un equipo de semiamateurs clasificó a Estados Unidos al Mundial de Italia 1990

El 19 de noviembre de 1989, Paul Caligiuri anotó el gol que clasificó a Estados Unidos al Mundial de Italia 1990, su primer Mundial en 40 años. Detrás de ese momento, un grupo de jugadores sin liga profesional logró lo imposible.

La clasificación de Estados Unidos al Mundial de Italia 1990 marcó un antes y un después en la historia del fútbol estadounidense . Aquel 19 de noviembre de 1989, Paul Caligiuri disparó con la pierna izquierda desde 30 metros en Puerto España y selló el pase al primer Mundial de la selección en 40 años.

Pero detrás de ese momento icónico había un grupo de jugadores que, contra todo pronóstico, lograron lo imposible. Esta es la historia de cómo un equipo de semiamateurs, sin liga profesional en su país, se ganó un lugar en la Copa del Mundo. El contexto era desolador para el fútbol en Estados Unidos. La North American Soccer League (NASL) había cerrado en 1984, dejando a los jugadores sin una liga estable donde desarrollarse.

Tab Ramos lo resumió con una comparación brutal: "Éramos básicamente jugadores amateurs jugando contra profesionales de tiempo completo. Solo puedo compararlo con un equipo de baloncesto estadounidense de mitad de tabla teniendo que jugar en la NBA". Muchos futbolistas tuvieron que buscar trabajo en ligas universitarias, en el fútbol indoor o en el extranjero, mientras esperaban las convocatorias de la selección.

Tres de los pilares del equipo crecieron en el mismo barrio: John Harkes, Tab Ramos y Tony Meola se criaron en Kearny, Nueva Jersey, un semillero de fútbol donde aprendieron el deporte en las mismas canchas. Harkes, nacido el 8 de marzo de 1967, fue el motor del mediocampo durante toda la clasificación, jugando los ocho partidos de 1989.

Destacó en la Universidad de Virginia bajo las órdenes de Bruce Arena, ganó el premio al mejor jugador universitario del país y decidió saltarse su último año para unirse al USMNT y participar en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. Desmond Armstrong llegó al Mundial siendo pionero: junto a su amigo Jimmy Banks, fueron los primeros jugadores negros nacidos en Estados Unidos en representar al equipo en una Copa del Mundo.

Había sido un atacante universitario brillante en la Universidad de Maryland, pero tras la desaparición de la liga se reconvirtió en defensor y migró al fútbol indoor con el Cleveland Force y el Baltimore Blast. Tony Meola, con solo 21 años, se convirtió en el portero más joven en la historia de Estados Unidos en disputar un Mundial, un récord que aún perdura.

Marcelo Balboa, defensor nacido en Chicago el 8 de agosto de 1967, todavía estudiaba en la Universidad de San Diego State cuando debutó en la clasificatoria con un empate ante Trinidad y Tobago en 1989. Antes de ser futbolista, había sido pateador en el equipo de fútbol americano de Cerritos College. Su padre había jugado profesionalmente en Argentina.

Paul Caligiuri, el héroe inesperado, no había sido titular en un partido internacional importante en más de un año, desde los Juegos Olímpicos de 1988. El entrenador Bob Gansler lo incluyó como sorpresa en el once inicial ante Trinidad y Tobago, y el resto es historia. El Mundial de Italia 1990 no fue el destino, sino el punto de partida para el fútbol estadounidense.

Aquella experiencia sentó las bases para el crecimiento del deporte en el país, que años después organizaría el Mundial de 1994 y daría lugar a la creación de la Major League Soccer (MLS). Los héroes de aquella gesta, aunque no siempre recordados, demostraron que con esfuerzo y dedicación se pueden superar las adversidades más grandes. El legado de aquel equipo sigue vivo en cada jugador que viste la camiseta de las barras y las estrellas





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