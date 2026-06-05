La Habitación Roja anuncia nueva serie documental y relanzamiento de canciones emblemáticas

La veterana banda valenciana La Habitación Roja estrena una serie documental que recorre su trayectoria y publica a finales de año nuevas versiones de algunos de sus temas más representativos, destacando su influencia en el rock independiente en español.

La banda valenciana La Habitación Roja ha regresado al estudio para grabar nuevas versiones de algunas de sus canciones más emblemáticas, un proyecto que verá la luz a finales de este año.

Este relanzamiento se enmarca dentro de una serie documental que está produciendo, en la que se narra la trayectoria del grupo a través de las voces de sus cuatro componentes históricos: Jorge, Pep, Pedro y Jose. Surgidos a mediados de la década de los noventa en la localidad valenciana de Torrent, el grupo apareció en plena efervescencia del fenómeno musical independiente en España.

Desde el comienzo, se distinguió de otras bandas coetáneas por una propuesta en la que convivían la rotundidad de su sonido y el peso melódico de sus canciones, además de por su apuesta decidida por interpretarlas en castellano, lo cual contrastaba con muchas agrupaciones de la época que optaban por el inglés para alcanzar un público más amplio. Esta combinación de elementos contribuyó a configurar un sello inconfundible, tanto en lo musical como en lo emocional, y ha sido clave para la longevidad y solidez de una carrera que, a lo largo de casi tres décadas, ha sabido mantenerse vigente sin perder su esencia.

A través de este documental y de las nuevas grabaciones, se repasará su historia desde sus modestos pero entusiastas inicios hasta su actual condición de clásicos del rock independiente español, pasando por periodos de mayor consolidación comercial y no pocos altibajos vitales y profesionales. En todos esos momentos, el grupo ha sabido salir adelante gracias a la honestidad de su propuesta, el valor artístico de su trabajo y, sobre todo, a una relación de amistad imperecedera entre sus miembros, que ha funcionado como el verdadero pilar de su continuidad.

La serie documental y el álbum de reinterpretaciones prometen ofrecer una mirada íntima y completa sobre la historia de una de las bandas más queridas y respetadas de la escena musical nacional





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