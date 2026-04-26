La Guerra en Oriente Próximo: Un Cambio Geopolítico y Económico Global

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán no es solo una crisis regional, sino un punto de inflexión que redefine la relación entre geopolítica y economía, impactando los mercados energéticos, financieros y la estabilidad global. Irán utiliza el control del estrecho de Ormuz como palanca estratégica, mientras China se beneficia y Europa enfrenta sus vulnerabilidades.

La actual confrontación entre Estados Unidos e Israel con Irán trasciende la mera inestabilidad en Oriente Próximo, marcando un cambio fundamental en la interacción entre geopolítica y economía global .

Ya no se trata de conflictos que impactan los mercados, sino de conflictos diseñados para manipularlos directamente. Tanto Tel Aviv como Teherán parecen haber anticipado esta dinámica desde el inicio. El estrecho de Ormuz se erige como el elemento central de esta transformación, permitiendo a Irán convertir una posición militar debilitada en una ventaja económica estratégica.

A pesar de la destrucción de infraestructuras y la pérdida de líderes militares y religiosos, Irán ha logrado desplazar el foco del conflicto del campo de batalla a las cadenas de suministro energético global y los mercados financieros. Esta estrategia resulta más tolerable para una economía con perspectivas limitadas, debido a décadas de sanciones.

Al restringir el flujo de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos del Golfo, Irán ha provocado un aumento de precios en los sectores energético, alimentario e industrial, endureciendo las condiciones financieras y frenando el crecimiento en numerosos países, al tiempo que asegura sus propias exportaciones, especialmente hacia China. Los intentos de Washington de replicar esta táctica se ven obstaculizados por sus diversos intereses regionales y globales. El contexto actual introduce diferencias significativas en comparación con episodios anteriores.

A principios de 2024, la economía mundial se encontraba en una fase de aparente estabilidad, con el crecimiento del comercio compensando las tensiones bilaterales, la inflación moderándose y los mercados financieros anticipando una relajación monetaria. Sin embargo, esta estabilidad se basaba en cimientos frágiles: niveles de deuda récord, una liquidez en declive y una creciente desintermediación financiera con riesgos opacos. La situación era precaria a corto plazo, con problemas subyacentes latentes.

El aumento de los precios del petróleo y el gas no solo afecta al consumo y los costes empresariales, sino que también influye directamente en las decisiones de política monetaria. La posibilidad de efectos de segunda ronda obliga a reconsiderar las bajadas de tipos de interés, en un momento en que el crecimiento económico comienza a desacelerarse. Estados Unidos ejemplifica estas contradicciones.

Su hegemonía financiera le permite atraer capital global en tiempos de incertidumbre, fortaleciendo el papel del dólar, pero su dependencia del ahorro externo lo hace vulnerable a la volatilidad del mercado. Si el aumento de las rentabilidades de la deuda y las tensiones en el crédito privado persisten, el panorama económico favorable podría cambiar drásticamente.

El relevo en la Presidencia de la Reserva Federal en mayo podría no ser favorable para Donald Trump, y las recientes previsiones de un déficit presupuestario cercano al 7% están relacionadas con esta situación. Simultáneamente, el conflicto redistribuye el poder. China, altamente dependiente de las importaciones energéticas, se beneficia del control iraní de Ormuz al asegurar su suministro en condiciones preferenciales. Los países exportadores de materias primas, incluyendo Rusia, aliado de China, obtienen ganancias extraordinarias a corto plazo.

Europa, por otro lado, se enfrenta nuevamente a su vulnerabilidad estructural: dependencia energética, fragmentación política y la dificultad para formular una respuesta estratégica coherente. Es preocupante que, cuatro años después del ataque ruso a Ucrania, la UE aún no haya establecido una estrategia de seguridad energética, siendo las energías renovables y nucleares la única solución viable. La Agencia Internacional de la Energía anticipa una disminución en el uso del petróleo para 2026, lo que podría acelerar esta transición.

Sin embargo, el impacto más profundo no es inmediato ni cuantificable en términos de precios o crecimiento, sino que reside en la transformación del sistema internacional. La guerra consolida una tendencia hacia la fragmentación de la globalización, donde los flujos comerciales y financieros se reorganizan en función de afinidades políticas en lugar de eficiencia económica. Queda por ver si China logrará aprovechar esta situación, a pesar de tener menos recursos iniciales. Una vez más, las acciones emprendidas conllevan consecuencias imprevistas.

Israel se ha consolidado como la potencia militar dominante en Oriente Próximo, controlando de facto el doble de territorio que en 2023. Aún está por determinar si las monarquías sunitas del Golfo aceptarán esta nueva realidad o buscarán alternativas, aunque sean parciales





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Irán Israel Estados Unidos Ormuz Economía Global Geopolítica China Europa Energía Mercados Financieros

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guerra en Irán retrasa y complica la visita de Trump a ChinaEl conflicto en Irán ha impactado la agenda internacional de EEUU, retrasando el viaje de Donald Trump a China y complicando su posición negociadora. China aprovecha la situación para fortalecer su papel como mediador y potencia global, obteniendo ventajas políticas y económicas.

Read more »

Renovables protegen a España ante la crisis energética por la guerra con IránEspaña se blinda del impacto del conflicto entre Estados Unidos e Irán gracias a su inversión en energías renovables, mientras Estados Unidos busca una solución diplomática y amenaza con sanciones a aliados de la OTAN que no apoyen sus acciones.

Read more »

Tensión en Oriente Medio: Sin Diálogo Directo entre Irán e Israel y Escalada de IncidentesA pesar de los esfuerzos de mediación, la situación en Oriente Medio se deteriora con incidentes que involucran a Irán, Israel y Estados Unidos, y un creciente número de víctimas en Gaza y Líbano.

Read more »

Concentración en Madrid exige el fin de la guerra en Oriente Medio y recuerda GazaCientos de personas se han manifestado en la Plaza de Callao, Madrid, convocadas por la plataforma Parar la Guerra, para pedir el alto el fuego en Oriente Medio y mantener viva la memoria de Gaza. La movilización, que se ha replicado en más de 200 localidades españolas, cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, figuras de la cultura y políticos de diversos partidos.

Read more »

Digi aplaza su salida a Bolsa ante la volatilidad del mercado por la guerra de IránLa teleco decide darse más tiempo y retrasa su debut en España. El libro de órdenes era de alta calidad, pero la compañía ha optado por la cautela

Read more »

La guerra de Irán causa pérdidas de 60.000 millones en el fondo soberano noruegoEste vehículo, con casi todo su patrimonio en Bolsa, ya se ha recuperado en abril

Read more »