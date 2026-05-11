Teherán insiste en la solicitud del fin de la guerra en Líbano y el control del estrecho de Ormuz, considerando "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán. La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada, sino peticiones "razonables y responsables". Al igual que la liberación de sus activos financieros bloqueados en el extranjero y la obtención de reparaciones de guerra también figuran en su respuesta. Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales.

Teherán insistió en la solicitud del fin de la guerra en Líbano y el control del estrecho de Ormuz, considerando "totalmente inaceptable" la respuesta de Irán.

La propuesta de Irán a Estados Unidos no es una exigencia desmesurada, sino peticiones "razonables y responsables", ha añadido Baghaei. La liberación de sus activos financieros bloqueados en el extranjero por las sanciones y la obtención de reparaciones de guerra también figuran en su respuesta. Lamentamos que la parte estadounidense siga basándose en percepciones que, en gran medida, han sido construidas y promovidas por el régimen sionista, y continúe insistiendo en sus posturas unilaterales y en sus demandas irracionales





rtvenoticias / 🏆 7. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Guerras Líbano Estrecho De Ormuz EE.UU. E Irán Paz Entretenidos Bloqueo Baignoire Proyección Militar Insistenciación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Condúcido: calma no estreito de Ormuz após ataques esporádicos a Irán, USA espera respostaEste sábado, após alguns ataques esporádicos anteriores, o estreito de Ormuz apresentou relativa calma.

Read more »

Irán amenaza con dificultar el paso por Ormuz a los países que apliquen sanciones de EEUUAmbos países llegaron incluso a intercambiar fuego el pasado jueves y el viernes, pese al alto el fuego acordado el 8 de abril que sigue vigente.

Read more »

Irán envía su respuesta a las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerraEl primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, confirmó haber recibido la respuesta iraní, pero no pudo revelar ningún detalle. Tampoco ha hecho públicos los detalles de sus propias propuestas, pero se sospecha que se centran en un memorando de entendimiento de 14 puntos, que podría dar lugar a negociaciones sobre las ambiciones nucleares de Irán.

Read more »

Donald Trump criticó la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados UnidosEl presidente estadounidense, Donald Trump, consideró la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos como 'totalmente inaceptable' y amenazó con atacar más objetivos si Teherán no cambia su postura.

Read more »