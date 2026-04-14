La guerra en Irán dispara los precios del pistacho a niveles récord

El conflicto en Irán ha interrumpido las cadenas de suministro y disparado los precios del pistacho a su nivel más alto en ocho años, afectando la oferta global y el mercado de este popular fruto seco. La escasez, combinada con el aumento de la demanda, pone en jaque a la industria alimentaria y a los consumidores.

Tras perturbar las cadenas de suministro globales de combustibles y fertilizantes esenciales, el conflicto en Irán ha provocado un aumento significativo en los precios de un fruto seco muy apreciado cultivado en el país: el pistacho. Este incremento ha llevado los precios a su nivel más alto en ocho años, generando preocupación en la industria alimentaria y entre los consumidores. Irán , como segundo mayor productor mundial de pistachos, juega un papel crucial en el mercado global, y las consecuencias de la guerra se extienden mucho más allá de las fronteras nacionales.

El impacto del conflicto se manifiesta en una reducción de la oferta en un mercado ya de por sí limitado. Las complejidades comerciales previas a la guerra, agravadas por sanciones y tensiones geopolíticas, se han intensificado. Una cosecha de 2025 inferior a lo esperado, combinada con interrupciones en las comunicaciones durante la represión gubernamental de disturbios civiles en enero, limitaron la coordinación de las exportaciones, disminuyendo aún más la disponibilidad de pistachos. El estallido de la guerra a finales de febrero empeoró la situación, restringiendo el acceso al fruto seco y dificultando su distribución a los mercados mundiales. Los expertos destacan la sensibilidad de los pistachos a las perturbaciones en Oriente Próximo, dada la importancia de la región como productor, centro de tránsito y destino de este producto.

Además de la disminución de la oferta, el aumento de la demanda global ha contribuido al alza de los precios. La viralización de productos como las barritas de chocolate de Dubái rellenas de pistacho en plataformas como TikTok e Instagram a finales de 2023 impulsó significativamente el consumo en Europa, Oriente Medio y Asia. Marcas reconocidas como Häagen-Dazs, Táche y Starbucks han incorporado el pistacho en sus productos, ampliando su popularidad y creando una mayor demanda. Según los precios de referencia de Expana para los pistachos estadounidenses, los precios han aumentado aproximadamente un 30% en los dos años transcurridos desde finales de 2023. La interrupción de las cadenas de suministro y el estrangulamiento del comercio, incluyendo los envíos a la India, han sido factores clave en el aumento de precios. La incertidumbre sobre el impacto en los huertos iraníes y las interrupciones en las rutas logísticas y de transporte marítimo a centros comerciales como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía complican aún más la situación. La falta de oferta podría llevar a los fabricantes a subir los precios, modificar las recetas o sustituir los pistachos por frutos secos más económicos, afectando la experiencia del consumidor en productos como helados.





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