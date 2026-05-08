La Guardia Revolucionaria Islámica: un ejército paralelo que controla a Irán

La Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) es un ejército paralelo establecido en Irán en 1979, a cargo del fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini. Aunque ha sido objeto de bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel, sigue en pie y controla a gran parte del régimen teocrático iraní.

Esa es la misión que el artículo 150 de la Constitución iraní asigna al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el ejército paralelo establecido por el fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini apenas meses después del triunfo del movimiento con el que derrocó al régimen del sha Reza Pahlavi en 1979.

Hoy, la todopoderosa organización puede considerar que ha cumplido su tarea. Después de casi seis semanas de bombardeos por parte de sus grandes enemigos —Estados Unidos e Israel—, el régimen teocrático nacido hace 47 años sigue en pie y sin señales visibles de que vaya a colapsar. Esto, a pesar de que buena parte de su liderazgo, comenzando por el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, fue eliminado.

Organizaciones de inteligencia y expertos en Medio Oriente señalan que el régimen iraní difícilmente habría sobrevivido a los ataques aéreos ordenados por Donald Trump y Benjamin Netanyahu sin el férreo control que la Guardia Revolucionaria ejerce sobre amplios sectores de la sociedad, un control que, además, parece haberse fortalecido y expandido





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