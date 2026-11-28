Un informe de la Guardia Civil valida la transición de OCON Sur a una estructura permanente, desmintiendo críticas sobre la retirada de efectivos del Campo de Gibraltar.

La Dirección Adjunta en Andalucía de la Guardia Civil ha emitido un informe concluyente que legitima la decisión del Ministerio de Interior de desmantelar el dispositivo especial OCON Sur en 2022. Este documento técnico describe el cierre de la unidad de élite no como una retirada estratégica, sino como un paso coherente y necesario para establecer una estructura permanente de la Policía Judicial. Esta nueva organización está diseñada para adaptarse a una amenaza criminal que evoluciona continuamente en la zona del Campo de Gibraltar.

El Informe valida el cierre de OCON Sur en 2022

El documento, fechado el 14 de septiembre y elaborado por los propios mandos operativos de la Guardia Civil, argumenta que el dispositivo especial mostraba claros signos de agotamiento al momento de su disolución. Las organizaciones criminales ya habían demostrado su capacidad de adaptación, lo que redujo el potencial del operativo debido al despliegue constante de efectivos. Además, mantener la unidad hubiera requerido reconstruir gran parte de su plantilla ante la previsión de cese voluntario de aproximadamente el 80% de sus componentes. Por ello, la transición de un instrumento extraordinario a una estructura permanente se presenta como la respuesta lógica a la situación operativa.

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Crítica política al cierre de la unidad antinarco

Esta justificación técnica contrasta fuertemente con la crítica política desatada por las muertes de cuatro agentes en los últimos dos años. El asesinato de los guardias civiles Jerónimo Giménez y Germán Pérez el 8 de mayo, mientras perseguían una narcolancha a 150 kilómetros de la costa de Huelva, reabrió el debate sobre la seguridad. El presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, exigió reactivar OCON Sur, vinculando su cierre a un supuestol repunte del narcotráfico. Su partido utilizó estos hechos como munición contra el PSOE y el ministro Fernando Grande-Marlaska, cuestionando la gestión de la seguridad en las costas andaluzas.

Reunión de la MECO en Sevilla analiza la estrategia

El informe se presentó en el marco de la reunión de la Mesa de Coordinación Operativa (MECO) del V Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, celebrada el 29 de septiembre en Sevilla. La sesión, presidida por el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, contó con la asistencia de altos mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional. También participaron figuras clave como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, y la fiscal superior del TSJA, Ana María Tárrago, para evaluar la actividad actual de los agentes.

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Transición a una estructura judicial permanente

El texto detalla que una amenaza permanente requiere una capacidad permanente. La solución adoptada fue crear una estructura sólida, dimensionada adecuadamente en los escalones provincial, regional y central, apoyada por inteligencia y medios técnicos. Esta nueva configuración permite activar refuerzos temporales cuando una situación concreta lo requiera, evitando la rigidez de un dispositivo fijo. El documento señala que se reforzaron las unidades orgánicas y no hubo retirada del esfuerzo, sino un cambio en la naturaleza de la respuesta institucional frente al crimen organizado.

Historia del operativo desde su creación en 2018

El informe realiza una retrospectiva completa del dispositivo desde su origen hasta su eliminación. En 2018, el Ministerio de Interior creó este cuerpo de élite concebido inicialmente para cuatro meses ante la escalada de violencia y el aumento del narcotráfico de hachís en la provincia de Cádiz. La zona del Estrecho, con ocho municipios y más de 270.000 habitantes, presentaba índices de desempleo y fracaso escolar superiores a la media autonómica. La eficacia del operativo hizo que se mantuviera más tiempo del previsto hasta que su transformación se hizo operativa y necesaria.