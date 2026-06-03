La Guardia Civil investiga a Leire Díez y Santos Cerdán por desbaratar procesos judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La investigación se lleva a cabo en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a una trama presuntamente liderada por Díez y auspiciada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba declaró que Leire Díez , exmilitante socialista, afirmó que decidiría al próximo DAO de la Guardia Civil , atribuyéndolo a la presión del Gobierno sobre el Ministerio del Interior por no controlar la UCO.

Díez presumió de sus conexiones con altos cargos del Gobierno y el PSOE en reuniones con Villalba, imputado en el caso Koldo. La investigación, liderada por el juez Santiago Pedraz, examina una trama presuntamente dirigida por Díez y Santos Cerdán para desbaratar procesos judiciales contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Villalba compareció voluntariamente ante la Guardia Civil tras un operativo en la sede del PSOE.

El comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba apuntó en su declaración como testigo que prestó ante agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) que la exmilitante socialista Leire Díez sus vínculos con los de arriba del Gobierno y de tener acceso al uno del Gobierno en las dos reuniones que mantuvo el 10 y el 26 de marzo de 2025 con Villalba, imputado en el caso Koldo. En la primera reunión, Díez se limitó solo a mencionar a los de arriba, pero ya en la segunda destacó que fue en esa segunda reunión cuando Díez dijo que el próximo DAO de la Guardia Civil lo iba a poner ella.

Así consta en el acta de la declaración del comandante de la Guardia Civil que se incluye en el sumario, al que ha tenido acceso la Sexta, en el marco de la causa en la que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a una trama presuntamente liderada por Díez y auspiciada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al día siguiente de que la UCO entrase en la sede del PSOE en Ferraz. Según la declaración, en esa segunda reunión, Díez le introduce a dos nuevas personas: Teniente Coronel Basilio y el Fiscal Grinda, y.

Por último, Leire le dice que a principios de abril va a tener un encuentro con la directora general de la Guardia Civil, para hablar sobre su persona y su situación. Que como en la primera reunión, Francisco Ortega y Leire se volvieron a ir juntos. Para ese encuentro, Díez le pidió reunirse en el despacho de Ismael Oliver, pero él se negó y le propuso reunirse en el mismo establecimiento que la primera vez.

En esa reunión, Díez insistió en los mismos asuntos y le hablaron de darle un destino en la embajada de Roma, ofrecimiento respecto a que Díez le dijo que la directora general no tenía ningún problema, si bien esto no se llegó a materializar ya que consideró que provocaría un mayor desgaste de su reputación. La UCO señala que la trama estaba dirigida por Santos Cerdán y Leire Díez para proteger los intereses del presidente.

El juez Santiago Pedraz lidera la investigación en la que se examina la trama presuntamente liderada por Díez y auspiciada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán





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