La Guardia Civil incauta 10.000 dosis de bótox y desmantela clínicas clandestinas en cuatro provincias

La Guardia Civil ha intervenido 10.000 dosis de toxina botulínica y detenido a nueve personas en una operación contra clínicas ilegales en Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias. Los productos, importados sin autorización sanitaria, suponían un grave riesgo para la salud.

La Guardia Civil ha desarticulado una red de clínicas clandestinas que operaban en varias provincias españolas, incautando un total de 10.000 dosis de toxina botulínica, conocida popularmente como bótox , y deteniendo a nueve personas.

La operación, que ha incluido siete registros en Bizkaia, Barcelona, Las Palmas y Asturias, se inició hace un año cuando agentes del aeropuerto de Vitoria localizaron paquetes sospechosos procedentes de Corea del Sur y Vietnam. En esos envíos se encontraron, además de bótox, ácido hialurónico y medicamentos para la diabetes que eran utilizados de forma indebida para la pérdida de peso.

Todos estos productos carecían de autorización sanitaria para su comercialización en España y no cumplían con las condiciones de transporte y conservación exigidas, especialmente la cadena de frío necesaria para garantizar su seguridad y eficacia. Los investigadores han constatado que los productos eran distribuidos a peluquerías, centros de estética no autorizados e incluso domicilios particulares, donde presuntos profesionales colegiados realizaban tratamientos estéticos utilizando estos fármacos ilegales.

La falta de control sanitario y la ausencia de trazabilidad suponían un grave riesgo para la salud de los pacientes, que podían sufrir infecciones severas o reacciones adversas debido a la administración en condiciones no estériles o con productos caducados o mal conservados. Durante los registros, los agentes intervinieron más de 115.000 euros en efectivo, presuntamente procedentes de los beneficios obtenidos mediante estas prácticas ilegales.

Las nueve personas detenidas y las dos investigadas se enfrentan a cargos por delitos contra la salud pública y, en algunos casos, por intrusismo profesional. La Guardia Civil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que evite someterse a procedimientos estéticos en establecimientos no autorizados o por personal no cualificado, recordando que la administración de bótox o cualquier otro producto sanitario debe realizarse siempre en centros autorizados y bajo supervisión médica.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, ya que se investiga la posible existencia de una red de distribución más amplia que operaba desde el extranjero. Las autoridades sanitarias recomiendan verificar la licencia del centro y del profesional antes de cualquier tratamiento estético, así como desconfiar de ofertas demasiado económicas o de productos adquiridos por internet sin garantías





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