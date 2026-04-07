La Guardia Civil detecta el uso de gafas inteligentes para copiar en los exámenes de conducir en La Rioja: Un hito en el fraude tecnológico

La Guardia Civil y la Jefatura de Tráfico detectan el uso de gafas inteligentes para copiar en los exámenes de conducir en La Rioja. Se han identificado 20 infractores que utilizaban métodos fraudulentos, lo que demuestra la creciente profesionalización del fraude tecnológico en los exámenes de conducir.

Para muchos, obtener el permiso de conducir es un paso importante, aunque no siempre sencillo. Existe una minoría que, ante la percepción de dificultad, busca atajos y métodos fraudulentos para alcanzar su objetivo. La Dirección General de Tráfico ( DGT ) ha sido testigo de la proliferación de diversas estrategias ilegales, desde la venta de permisos falsos en Internet, con precios que oscilan entre los 850 y los 20.

000 euros, hasta el uso de dispositivos y herramientas diseñadas para engañar el sistema durante los exámenes. Estos intentos de fraude, que van evolucionando con la tecnología, representan un desafío constante para las autoridades de tráfico y las fuerzas de seguridad.\La Guardia Civil y la Jefatura de Tráfico, en una colaboración continua, han intensificado sus esfuerzos para detectar y neutralizar estas prácticas deshonestas. En La Rioja, se ha registrado un hito significativo con la detección del uso de gafas inteligentes durante los exámenes de conducir. Este hallazgo, aunque no es el primer caso de fraude tecnológico, evidencia una sofisticación creciente en los métodos empleados. Previamente, se habían detectado casos más comunes, como el uso de pinganillos y teléfonos móviles ocultos para comunicarse y recibir ayuda durante las pruebas. Sin embargo, las gafas inteligentes, con su capacidad para transmitir la información del examen de forma discreta y en tiempo real, representan un avance en la tecnología del fraude, mostrando la profesionalización de las redes que suministran estos equipos. El sistema detectado permitía al aspirante capturar la pantalla del examen sin levantar sospechas, enviando la señal a un cómplice externo que, a su vez, le dictaba las respuestas correctas a través de un audífono.\Los datos recientes de la Guardia Civil revelan la identificación de 20 infractores en lo que va de año, durante los exámenes de conducir en Logroño y Calahorra (La Rioja). Los infractores, de diversas nacionalidades (españoles, chinos, indios, marroquíes, portugueses, senegaleses y paquistaníes) y con edades comprendidas entre los 24 y los 59 años, habían pagado entre 1.300 y 2.500 euros para obtener ayuda fraudulenta. Las sanciones aplicadas, según lo estipulado en la Ley de Tráfico, son severas: una multa de 500 euros, la prohibición de presentarse a las pruebas durante seis meses y la suspensión inmediata del permiso de conducir. La Guardia Civil y la DGT continúan trabajando en conjunto para combatir el fraude y garantizar la integridad de los exámenes de conducir, salvaguardando la seguridad vial y el cumplimiento de la ley. La lucha contra estas prácticas fraudulentas es esencial para mantener la confianza en el sistema y asegurar que los conductores aprueben los exámenes con base en sus conocimientos y habilidades, y no por medio de engaños





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