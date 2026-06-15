La Guardia Civil archiva la investigación interna por la filtración del correo de Begoña Gómez en un atestado judicial

El DAO de la Guardia Civil cerró una información reservada contra agentes de la UCO por incluir el email personal de la esposa del presidente en un informe a una jueza. No se halló responsabilidad disciplinaria, pero se amonestó verbalmente al analista responsable. El caso se originó en la causa contra el hermano del presidente, David Sánchez, por presunto nepotismo.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil , Manuel Llamas, ordenó la apertura de una información reservada contra agentes de la Unidad Central Operativa ( UCO ) por la inclusión del correo electrónico personal de Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, en un informe dirigido a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma.

La investigación interna buscaba determinar si la inclusión de ese dato personal en el atestado podía constituir una infracción disciplinaria. El 4 de diciembre de 2024, Llamas formalizó la apertura de dicha información reservada, un procedimiento preliminar para evaluar si existían indicios suficientes para iniciar un expediente sancionador. La causa judicial en la que se insertó el correo es la que se sigue contra David Sánchez, hermano del presidente, por su nombramiento en la Diputación de Badajoz.

En el marco de esa causa, la UCO, actuando como policía judicial bajo las órdenes de la instructora Biedma, elaboró un informe que contenía la dirección de correo 'bgomez@presidencia...

', exponiéndola inadvertidamente. El objetivo de la información reservada era esclarecer las circunstancias de la elaboración del documento y valorar si se podía exigir alguna responsabilidad por la exposición de datos personales. El instructor designado, el general jefe de Estado Mayor Fernando Mora, requirió al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, documentación y su declaración.

Las conclusiones finales, comunicadas el 13 de enero de 2025 a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, determinaron que no se identificó responsabilidad disciplinaria. No obstante, se recomendó una amonestación verbal para el analista de la UCO que incluyó el correo en el informe, reconociendo que, aunque actuó en el ejercicio de sus funciones policiales judiciales, se debía mejorar la custodia y tratamiento de datos personales.

La decisión fue asumida por la cúpula de la Guardia Civil para cerrar el asunto con una sanción leve. El caso ha generado controversia al mezclar la investigación judicial de un caso de nepotismo político con la protección de datos de la familia presidencial, y ha sido utilizado por partidos de oposición, como el PP, para cuestionar la actuación del Gobierno y proponer reformas en la elección de jueces para instancias europeas.

Mientras tanto, el proceso contra David Sánchez continúa en la Audiencia Nacional, donde el juez Santiago Pedraz recibió el informe de la UCO que originó la polémica. En otro orden de cosas, el PP ha presentado una iniciativa para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) asuma la designación de los candidatos españoles al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), arrebatando esa facultad al Gobierno.

Además, en el ámbito interno del PSOE, se ha revelado que el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos, dio instrucciones verbales para autorizar y pagar cualquier viaje de la asesora Leire Díez, Begoña, algo que está siendo investigado. Por último, la jueza de instrucción de Badajoz, Beatriz Biedma, decidirá en breve si dicta medidas cautelares contra David Sánchez, como la obligación de fichar cada quince días y la entrega del pasaporte, para asegurar su comparecencia en el proceso





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