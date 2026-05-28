La gran retrospectiva de Jasper Johns en el Museo de Arte Moderno de Nueva York

El Museo de Arte Moderno de Nueva York ha dedicado una gran retrospectiva al artista vivo más importante e influyente de Estados Unidos, Jasper Johns. La exposición recorre casi siete décadas de trabajo de Johns y muestra su evolución como artista. La retrospectiva es una oportunidad para admirar las obras maestras de Johns y comprender su influencia en la historia del arte.

El Museo de Arte Moderno de Nueva York dedica una gran retrospectiva al artista vivo más importante e influyente de Estados Unidos. El artista ha cumplido 96 años y ha dedicado su vida a la creación de obras maestras que han revolucionado la historia del arte.

Su trabajo es autobiográfico, aunque él decía que había intentado desarrollar su pensamiento de tal manera que su obra no fuera él mismo, para no confundir sus sentimientos con lo que hacía. Ha trabajado de tal manera que pueda decir que su arte es una parte de él, pero no todo él. Ha sido influenciado por muchos artistas, incluyendo a Leonardo, Hans Holbein el Joven, Matthias Grünewald, Barnett Newman, De Kooning y otros.

Ha sido amigo de escritores y poetas, como Frank O'Hara, y ha estado interesado en los mapas astronómicos y las estampas eróticas japonesas. Su trabajo ha sido interpretado de muchas maneras, pero él dice que ha buscado la parte más emocional, melancólica y turbia de sí mismo en sus obras.

Ha sido un pionero en el uso de objetos cotidianos en su arte, como un cepillo de dientes, una tostada, una linterna, una lata de cerveza, y ha sido un influyente en el nacimiento de movimientos emblemáticos como el pop, el minimalismo y el arte conceptual. Ha colaborado profesionalmente con otros artistas, como Robert Rauschenberg, y ha mantenido una relación sentimental con él. Ha sido un asesor de su compañía de danza y ha creado decorados para obras de teatro.

Su trabajo es una parte de la historia del arte y ha sido exhibido en muchos museos del mundo, incluyendo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Philadelphia Museum of Art y el Guggenheim





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jasper Johns Arte Conceptual Minimalismo Pop Robert Rauschenberg Frank O'hara Museo De Arte Moderno De Nueva York

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Felix Gonzalez-Torres, un infiltrado y su 'dulce venganza' en el Museo Reina Sofía'Sin título' (Venganza), 1991, Felix Gonzalez-Torres.

Read more »

La seductora subversión de Felix Gonzalez-Torres, en el Museo Reina SofíaEl artista norteamericano de origen cubano, que murió a los 38 años a causa del sida, regresa a Madrid, adonde llegó de adolescente como refugiado

Read more »

Felix Gonzalez-Torres en el Museo Reina Sofía: el recuerdo del acento'Dulce venganza' es «el pago de la deuda» que la ciudad de Madrid, que no España, tenía con este creador fundamental. Asumió el reto el Museo Reina Sofía que, sin embargo, sustituye la 'necesaria' retrospectiva por un ejercicio pobre de estilo

Read more »

Papa Johns se suma a la fiebre de la película 'Toy Story 5'La marca realizará distintas acciones de cara al estreno de este título el próximo 16 de junio.

Read more »