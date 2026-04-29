La Goyesca del Dos de Mayo: Un Homenaje a la Historia y la Afición

Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés protagonizarán la Goyesca del Dos de Mayo en Las Ventas, una corrida emblemática que celebra la historia de Madrid y su afición taurina. El cartel ha generado gran expectación y el evento promete un espectáculo emocionante y lleno de arte.

La Goyesca del Dos de Mayo, una de las corridas más emblemáticas y arraigadas en la tradición de Madrid , se prepara para celebrar una nueva edición en la Plaza de Las Ventas .

Este evento no es simplemente una corrida de toros; es un homenaje a la historia de la Comunidad de Madrid, a la ciudad y a su afición, un vínculo inquebrantable que se fortalece con cada celebración. La Goyesca representa la esencia de la tauromaquia madrileña, un espectáculo que trasciende lo deportivo para convertirse en una manifestación cultural y social de gran importancia.

Este año, el cartel ha sido presentado con gran expectación, reuniendo a tres figuras del toreo que encarnan el espíritu de Madrid y que han demostrado su capacidad para conectar con el público de Las Ventas. Uceda Leal, El Cid y Javier Cortés conforman una terna que promete un espectáculo emocionante y lleno de arte, enfrentándose a un encierro de El Pilar, una ganadería reconocida por su bravura y nobleza.

La presentación del cartel, celebrada en la Sala Bienvenida, fue un éxito rotundo, colgando el cartel de 'No hay billetes', lo que demuestra el gran interés que despierta esta corrida entre los aficionados. El acto, moderado por Miguel Ángel Silva, sirvió para poner en valor la importancia de la Goyesca como parte integral de la identidad de la ciudad, un evento que forma parte del calendario cultural madrileño y que atrae a miles de espectadores cada año.

Uceda Leal, veterano torero que se prepara para su octava Goyesca, compartió sus sentimientos y recuerdos asociados a esta fecha tan especial en su carrera. Destacó la importancia de la Goyesca como un punto de inflexión en su trayectoria, recordando momentos memorables como su actuación con seis toros o su regreso a la plaza después de cinco años de ausencia, donde ejecutó unos naturales que quedaron grabados en la memoria de los aficionados.

El torero madrileño enfatizó su fidelidad a un estilo de toreo que le fue inculcado por su padre, la escuela taurina y el propio público de Madrid, un estilo que se caracteriza por la pureza, la técnica y la conexión emocional con el toro. Uceda Leal también reflexionó sobre el momento actual de la tauromaquia, destacando el creciente interés de los jóvenes por este arte, un fenómeno que considera un aval importante para el futuro del toreo.

El torero se mostró optimista ante la nueva generación de aficionados, que se acercan a la plaza con curiosidad y respeto, dispuestos a disfrutar de un espectáculo que combina tradición, arte y emoción. Por su parte, El Cid, torero sevillano con una estrecha relación con Madrid, expresó su gratitud hacia la plaza venteña, que considera su hogar y que le ha brindado innumerables oportunidades a lo largo de su carrera.

El Cid afirmó que nunca ha rechazado una actuación en Madrid, reconociendo la importancia de ser agradecido con una plaza que le ha dado tanto. El torero sevillano también habló sobre su evolución personal y profesional, dejando atrás la obsesión por las estadísticas y los contratos para centrarse en disfrutar del toreo y aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presenta.

Javier Cortés, el tercer miembro de la terna, se mostró especialmente ilusionado por su regreso a Madrid después de un período de ausencia. Cortés consideró un sueño poder compartir cartel con dos toreros de la talla de Uceda Leal y El Cid, y destacó el privilegio de hacer el paseíllo en una plaza tan emblemática como Las Ventas.

El torero madrileño recordó su reciente actuación en la Copa Chenel, donde demostró su valía y su estilo personal, caracterizado por la elegancia y la técnica. Cortés también se sumó a las reflexiones de sus compañeros sobre el cambio social en la percepción de la tauromaquia, señalando que, aunque no guste a todos, existe un mayor respeto e interés por entender este arte.

El torero destacó la presencia de jóvenes en el acto de presentación del cartel, un indicativo del creciente interés de las nuevas generaciones por la tauromaquia. La Goyesca del Dos de Mayo se presenta como una corrida que combina la tradición con la modernidad, el respeto por el pasado con la mirada puesta en el futuro.

Una corrida que volverá a mirar a la historia sin perder de vista el presente de la afición, ofreciendo un espectáculo emocionante y lleno de arte en una de las fechas más señaladas del calendario venteño. La expectación es máxima y los aficionados se preparan para disfrutar de una tarde inolvidable en la Plaza de Las Ventas, donde la Goyesca volverá a demostrar por qué es una de las corridas más importantes y queridas de Madrid





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