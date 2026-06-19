La goleada de Canadá en la Copa del Mundo fue amarga debido a la grave lesión de Ismaël Koné en el minuto 52. El jugador del Sassuolo resultó lesionado en un choque sin aparente mala intención con el jugador de Qatar Madibo. Koné tuvo que ser retirado en camilla del césped y se espera que concluyentes exámenes médicos determinen la gravedad de la lesión.

La goleada de Canadá en la Copa del Mundo fue amarga debido a la grave lesión de Ismaël Koné en el minuto 52. El jugador del Sassuolo resultó lesionado en un choque sin aparente mala intención con el jugador de Qatar Madibo.

Koné tuvo que ser retirado en camilla del césped y se espera que concluyentes exámenes médicos determinen la gravedad de la lesión. Las imágenes de la televisión sugieren que Koné puede haber sufrido una fractura en la pierna izquierda. El delantero Jonathan David lloraba mientras Koné era conducido en una camilla y el jugador fue consolado por el entrenador Lopetegui. A la espera de pruebas médicas, a Ismaël Koné se le ha terminado el Mundial.

En otro tema, Luis de la Fuente ha respondido a las críticas de Rodri, afirmando que le parece altamente insultante que se diga eso del mejor jugador del mundo. En un comunicado, Suspenden a Ilia Topuria medio año por las graves lesiones recibidas en la pelea ante Gaethje





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